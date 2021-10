Ab heute (26.10.21) BayernMILLIONEN-Spielscheine zu gewinnen

Und los geht der Zählspaß: Zählen Sie ab heute (26.10.21) bis Samstag (30.10.21) alle BayernMILLIONEN-Spielscheine, die Sie in der AZ abgedruckt finden. Als Gewinn winken zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine – und damit die Chance auf bis zu 1.000.000 Euro

München - Die AZ ist wieder im LOTTO-Fieber – und Sie hoffentlich auch? Dann halten Sie ab heute (26.10.21) in der Abendzeitung Ausschau nach den BayernMILLIONEN-Spielscheinen. Wie viele werden es wohl insgesamt in dieser Woche sein? Begeben Sie sich auf die Suche, um mit etwas Glück zu gewinnen! Und so können Sie mitspielen:

Täglich Abendzeitung lesen und BayernMILLIONEN-Spielscheine zählen

Lesen Sie täglich die Abendzeitung (26.10.21 bis 30.10.21) und entdecken Sie alle BayernMILLIONEN-Spielscheine, die auf unterschiedlichen Seiten in jeder Ausgabe versteckt sind. Die Gesamtzahl aller Lose in einer Woche (fünf Ausgaben von Dienstag bis Samstag) schicken Sie jeweils bis Dienstag, 10 Uhr, per E-Mail an

az-aktionen@az-muenchen.de. Gerne können Sie auch eine Postkarte schreiben: Abendzeitung, Stichwort "BayernMILLIONEN", Garmischer Str. 35, 81373 München. Oder rufen Sie an unter der Telefonnummer: 01378/420 177-01.

Um Sie im Gewinnfall verständigen zu können, benötigen wir jeweils Ihre Kontaktdaten. Diese werden nur zum Zwecke dieses Gewinnspiels erhoben und anschließend sofort gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Haben Sie eine Ausgabe verpasst? Kein Problem. Das Gewinnspiel startet am Dienstag neu. Noch bis zum 20. November ist die AZ im LOTTO-Fieber. Bis dahin haben Sie jede Woche erneut die Möglichkeit, auf Spielschein-Suche zu gehen.

Mitmachen und mit Glück zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine gewinnen

Haben Sie die korrekte Anzahl an BayernMILLIONEN-Spielscheinen gezählt und an die Abendzeitung geschickt, dann haben Sie die Chance, jede Woche zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine zu gewinnen. Pro Woche verlosen wir nämlich 50 x 2 BayernMILLIONEN-Spielscheine – darin winkt möglicherweise der Hauptgewinn von 1.000.000 Euro (Gewinnwahrscheinlichkeit: 1: 250.000. Nur in Bayern: 500.000 Losnummern. Annahmeschluss: 6.1.2022. Ziehung am 7.1.2022). Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Falls es in dieser Woche nicht klappt mit dem Gewinn von zwei BayernMILLIONEN-Spielscheinen, dann gehen Sie einfach in Ihre LOTTO Annahmestelle: Der Verkauf der limitierten BayernMILLIONEN-Spielscheine startet jetzt wieder. Schnell sein lohnt sich, denn mit BayernMILLIONEN können Sie bis zu 1.000.000 Euro gewinnen! Die Chance hierfür beträgt 1:250.000. An BayernMILLIONEN nehmen Sie mit der 6-stelligen Losnummer teil, die auf Ihrer Spielquittung steht und per Zufallsgenerator ausgewählt wird. Sie kann nicht frei gewählt oder verändert werden. Die Ziehung findet am 7. Januar 2022 statt. Die Gewinnerliste wird anschließend auf veröffentlicht. Viel Glück!

Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter