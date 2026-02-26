Er wollte die S-Bahn einfach nicht verlassen – dann kippte die Stimmung. Am Leuchtenbergring gerät ein 19-Jähriger mit einem Bahnmitarbeiter aneinander, es kommt zum Gerangel.

Ein 19-Jähriger mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der junge Mann weigerte sich, am Endbahnhof Leuchtenbergring aus der S1 auszusteigen – und legte sich mit einem Bahnmitarbeiter an.

Junger Mann weigert sich auszusteigen

Gegen 16 Uhr forderte ein 58-jähriger DB-Mitarbeiter den Fahrgast auf, den Zug zu verlassen. Statt auszusteigen, gerieten die beiden in einen Streit, der schnell in Handgreiflichkeiten umschlug. Der Bahnmitarbeiter brachte den 19-Jährigen schließlich zu Boden. Umstehende Fahrgäste gingen dazwischen und alarmierten die Polizei.

Bis zum Eintreffen der Streife der Bundespolizei ließen beide voneinander ab. Weil sich der stark alkoholisierte junge Mann weiterhin aggressiv verhielt, legten ihm die Beamten Handfesseln an.

Handy kaputt und blutige Nase

Bei der Rangelei ging das Handy des 58-Jährigen zu Bruch. Der 19-Jährige zog sich eine blutende Verletzung an der Nase zu, hatte aber laut eigener Aussage keine Schmerzen. Der Rettungsdienst musste in beiden Fällen nicht eingreifen: Der Bahnmitarbeiter kam mit leichten Verletzungen davon.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von über drei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I durfte der junge Mann danach wieder gehen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen beide Beteiligte.