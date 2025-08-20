AZ-Plus

"Massive und weitreichende Behinderungen": A99 in München gesperrt

Ein Lastwagen gerät auf der A99 in München in Flammen. Die Autobahn soll Richtung Salzburg noch längere Zeit gesperrt sein.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild)
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa
Wegen eines Lkw-Brands in München ist die Autobahn 99 Richtung Salzburg gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich den gesamten Mittwoch andauern, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei rechnet im morgendlichen Berufsverkehr mit "massiven und weitreichenden Behinderungen" und empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ursache für die lange Sperrung ist ausgelaufener Kraftstoff, der laut Polizei tief in den Asphalt eingedrungen ist. Die gesamte Fahrbahn muss daher abgefräst und neu asphaltiert werden. 

Der 51 Jahre alte Fahrer bemerkte den Angaben zufolge am Dienstag in einem Tunnel Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Das Führerhaus geriet in Flammen. Der Mann sei mit leichten Brandverletzungen am Arm in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

