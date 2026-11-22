Die A99 im Osten Münchens ist seit Samstag zwischen dem Kreuz München-Süd und München-Ost gesperrt. Grund ist der Abriss einer 53 Jahre alten Brücke bei Haar. Die Arbeiten kommen laut Autobahn GmbH gut voran.

Eine marode Autobahnbrücke, die die Bundesstraße B304 über die Autobahn A99 Ost führt, wurde am Wochenende abgerissen.

Am Samstag haben die Bauarbeiten auf der A99 im Osten Münchens begonnen. Dafür war der Abschnitt zwischen dem Kreuz München-Süd und München-Ost das gesamte Wochenende in beide Richtungen gesperrt. Grund ist der Abriss einer Brücke der B304 bei Haar, wie die Autobahn GmbH Südbayern mitteilte.

Arbeiten verlaufen nach Plan

Am Sonntag meldete die Autobahn GmbH, dass die Arbeiten planmäßig verlaufen. Sie ging deshalb davon aus, dass die Strecke ab Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Im Vorfeld hatte die Behörde darum gebeten, Fahrten in dem Bereich möglichst zu vermeiden. "Die Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Danke dafür", sagte Michael Kordon, Direktor der Niederlassung Südbayern. Auch die Polizei spricht von einer ruhigen Verkehrslage das ganze Wochenende über.

2500 Kubikmeter Schutt abtransportiert

Am Sonntag wurde der beim Abriss angefallene Schutt – rund 2500 Kubikmeter – fachgerecht getrennt und für den Abtransport vorbereitet. Die Brücke der B304 über die A99 war 53 Jahre alt und wies altersbedingt erhebliche Schäden auf. "Wir tun nun alles, um pünktlich morgen um 5 Uhr die Sperrung der A99 aufheben zu können", sagt Kordon.

Michael Kordon, Direktor der Niederlassung Südbayern bei der Autobahn GmbH, ist froh darüber, dass alles planmäßig lief. © Julian Degler/dpa

Neubau soll 2028 fertig sein

Nach dem Abriss soll unmittelbar mit dem Neubau begonnen werden. Dieser soll 2028 abgeschlossen sein. Bis dahin wird der Verkehr über eine Behelfsbrücke geführt.