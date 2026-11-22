A99 bei München: So lief die Komplettsperrung am Wochenende
Am Samstag haben die Bauarbeiten auf der A99 im Osten Münchens begonnen. Dafür war der Abschnitt zwischen dem Kreuz München-Süd und München-Ost das gesamte Wochenende in beide Richtungen gesperrt. Grund ist der Abriss einer Brücke der B304 bei Haar, wie die Autobahn GmbH Südbayern mitteilte.
Arbeiten verlaufen nach Plan
Am Sonntag meldete die Autobahn GmbH, dass die Arbeiten planmäßig verlaufen. Sie ging deshalb davon aus, dass die Strecke ab Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.
Im Vorfeld hatte die Behörde darum gebeten, Fahrten in dem Bereich möglichst zu vermeiden. "Die Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Danke dafür", sagte Michael Kordon, Direktor der Niederlassung Südbayern. Auch die Polizei spricht von einer ruhigen Verkehrslage das ganze Wochenende über.
2500 Kubikmeter Schutt abtransportiert
Am Sonntag wurde der beim Abriss angefallene Schutt – rund 2500 Kubikmeter – fachgerecht getrennt und für den Abtransport vorbereitet. Die Brücke der B304 über die A99 war 53 Jahre alt und wies altersbedingt erhebliche Schäden auf. "Wir tun nun alles, um pünktlich morgen um 5 Uhr die Sperrung der A99 aufheben zu können", sagt Kordon.
Neubau soll 2028 fertig sein
Nach dem Abriss soll unmittelbar mit dem Neubau begonnen werden. Dieser soll 2028 abgeschlossen sein. Bis dahin wird der Verkehr über eine Behelfsbrücke geführt.
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