A96 in München tagelang gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen
Seit Frühjahr 2024 wird in der Fürstenrieder Straße für die Tram-Westtagente gebaut. Ende Februar 2026 konnte der erste 1,5 Kilometer lange Teilabschnitt der neuen Tramlinie 14 zwischen dem Pasinger Bahnhof und dem Gondrellplatz eröffnet werden.
Im Rahmen der weiteren Bauphasen findet in der kommenden Woche der erste Teil des Abbruchs der Brücke Fürstenrieder Straße über die A 96 statt. Der Abbruch und die Erneuerung der Brücke wird durch die Stadtwerke München (MVG) in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH des Bundes durchgeführt.
A96 für mehrere Tage total gesperrt
Die Abbrucharbeiten sind für die Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr, vorgesehen. In diesem Zeitraum wird die A96 in Laim komplett gesperrt.
Damit die Dauer der Sperre möglichst kurz gehalten und die A96 bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs am Montagfrüh wieder freigegeben werden kann, finden die Bauarbeiten rund um die Uhr statt, d. h. auch am Feiertag (Donnerstag, 4. Juni, Fronleichnam) und am Wochenende (6. und 7. Juni).
Wegen Dauerlärm: SWM bieten Anwohnern Hotelübernachtungen an
Um die Einschränkungen für den Pendlerverkehr und das Umfeld so gering wie möglich zu halten, finden die Baumaßnahmen in den Pfingstferien statt. Die Bauaktivitäten sind mit der Planfeststellungsbehörde und der Immissionsschutzbehörde der Landeshauptstadt München ordnungsgemäß abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.
Aufgrund der Dauer und der Lärmintensität der Abbrucharbeiten haben die SWM den Betroffenen im Umfeld während der Abbrucharbeiten Hotelübernachtungen angeboten. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden persönlich per Wurfsendung über dieses Angebot informiert.
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