AZ-Plus

A96 in München tagelang gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Die Bauarbeiten für die neue Tram-Westtangente sind im vollen Gange. Ab Mittwoch muss dafür einige Tage ein Autobahnabschnitt total gesperrt werden.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 37  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Wegen Abbrucharbeiten der Brücke Fürstenrieder Straße ist die A96 für einige Tage komplett gesperrt.
Wegen Abbrucharbeiten der Brücke Fürstenrieder Straße ist die A96 für einige Tage komplett gesperrt. © imago stock&people

Seit Frühjahr 2024 wird in der Fürstenrieder Straße für die Tram-Westtagente gebaut. Ende Februar 2026 konnte der erste 1,5 Kilometer lange Teilabschnitt der neuen Tramlinie 14 zwischen dem Pasinger Bahnhof und dem Gondrellplatz eröffnet werden.

Im Rahmen der weiteren Bauphasen findet in der kommenden Woche der erste Teil des Abbruchs der Brücke Fürstenrieder Straße über die A 96 statt. Der Abbruch und die Erneuerung der Brücke wird durch die Stadtwerke München (MVG) in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH des Bundes durchgeführt.

A96 für mehrere Tage total gesperrt

Die Abbrucharbeiten sind für die Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr, vorgesehen. In diesem Zeitraum wird die A96 in Laim komplett gesperrt.

Damit die Dauer der Sperre möglichst kurz gehalten und die A96 bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs am Montagfrüh wieder freigegeben werden kann, finden die Bauarbeiten rund um die Uhr statt, d. h. auch am Feiertag (Donnerstag, 4. Juni, Fronleichnam) und am Wochenende (6. und 7. Juni).

Wegen Dauerlärm: SWM bieten Anwohnern Hotelübernachtungen an

Um die Einschränkungen für den Pendlerverkehr und das Umfeld so gering wie möglich zu halten, finden die Baumaßnahmen in den Pfingstferien statt. Die Bauaktivitäten sind mit der Planfeststellungsbehörde und der Immissionsschutzbehörde der Landeshauptstadt München ordnungsgemäß abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Aufgrund der Dauer und der Lärmintensität der Abbrucharbeiten haben die SWM den Betroffenen im Umfeld während der Abbrucharbeiten Hotelübernachtungen angeboten. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden persönlich per Wurfsendung über dieses Angebot informiert.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
37 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH am 31.05.2026 10:41 Uhr / Bewertung:

    Das beste ist immer Samstags oder sonntags wo wenig los ist, ist auch auf der Baustelle nix los

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • doket am 31.05.2026 11:30 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Die Arbeiten finden rund um die Uhr statt, noch dazu in den Ferien.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 am 31.05.2026 11:38 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von doket

    Toll, und die Brücke ist auch binnen 1 Woche wieder gebaut!? Wirklich tolles Timeing! Großbaustelle Westtangente, Großbaustelle U Bahn Bau, alles zur gleichen Zeit!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.