A9: Autofahrer rettet Frau aus brennendem Auto

Auf der Autobahn 9 bei München ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin habe zunächst nicht bemerkt, dass das Heck ihres Wagens brannte, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Das Fahrzeug der Frau stand in Flammen.

München - Schließlich habe ein hinter ihr fahrender Mann am Sonntag nahe der Anschlussstelle Fröttmaning verdächtigen Rauch an dem Auto bemerkt, hieß es. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, überholte der Mann das brennende Auto, zwang die Frau durch Warnblinker und Abbremsen zum Anhalten und machte sie so auf die Gefahr aufmerksam.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, das Auto erlitt Totalschaden. Die Autobahn wurde zeitweise in eine Richtung gesperrt. Warum der Wagen in Brand geriet, war zunächst unklar.