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90-Jährige schwer verletzt im Bus: Polizei sucht nach Rosenheimer Auto

Eine Vollbremsung in der Münchner Richard-Strauss-Straße hat eine 90-jährige Busfahrgästin schwer verletzt. Nachdem ein Auto mit Rosenheimer Kennzeichen verbotenerweise die Spur wechselte und den Bus schnitt, sucht die Polizei nun dringend Zeugen des Unfalls.
Hüseyin Ince |
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In Linienbussen sind Münchner Fahrgäste in der Regel nicht angeschnallt. Bei Vollbremsung kann es daher schnell zu Verletzungen kommen.
In Linienbussen sind Münchner Fahrgäste in der Regel nicht angeschnallt. Bei Vollbremsung kann es daher schnell zu Verletzungen kommen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ein Bus der Linie 59 ist am Dienstag kurz vor Mittag auf der Richard-Strauss-Straße Richtung Effnerplatz unterwegs gewesen, als plötzlich ein Auto mit Rosenheimer Kennzeichen die Ausfahrt des Richard-Strauss-Tunnels hochfuhr.

Kurz nach der Tunnelausfahrt (auf Höhe Widderstraße) wechselte der Rosenheimer die Spur. Das Auto schnitt trotz durchgezogener Linie den Weg des Busses ab. Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein. Der Rosenheimer fuhr weiter.

Die Seniorin muss in die Klinik

Zwei Fahrgäste im Bus verletzten sich, eine 90-jährige Seniorin und ein 24-Jähriger aus München. Dabei erwischte es die 90-Jährige deutlich heftiger. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-Jährige klagte lediglich über Prellungen an der Hand. Die Seniorin hatte eine behandlungsbedürftige Steißbeinverletzung sowie eine Kopfplatzwunde.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht aktuell nach dem Fahrzeug aus Rosenheim. Womöglich hat der Fahrer des Autos den Unfall nicht bemerkt oder ist schockiert über den Fahrfehler weitergefahren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher an das Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, Tel: 089/6216-3322

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13 Kommentare
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  • Da_Ding vor 31 Minuten / Bewertung:

    Erkenntnis: Guten Tag. Wo ist Herr kartoffelsalat mit seinem Helmhinweis 👺😱👹🤮

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  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:

    Busfahrgästin? Was ist dass denn?

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  • Da Ding vor 31 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Bin ich auch drüber gestolpert. ;-)
    Ein weiblicher Fahrgast in einem Bus. Klingt zwar komisch, ist aber nicht falsch.

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