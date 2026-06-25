88-Jährige kollabiert auf Viktualienmarkt – Retter radeln zufällig vorbei

Am Mittwoch erleidet eine 88-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand auf dem Viktualienmarkt. Zu ihrem Glück radeln in diesem Moment zwei Feuerwehrleute vorbei.

Eine 88-Jährige erlitt am Mittwoch auf dem Viktualienmarkt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Zu ihrem Glück radelten in diesem Moment zwei Beamte der Feuerwehr vorbei und leisteten Erste Hilfe.

Glück im Unglück hatte eine 88-Jährige am Mittwochvormittag in der Münchner Altstadt. Wie die Feuerwehr berichtet, brach die alte Dame kurz vor 12 Uhr auf dem Viktualienmarkt zusammen und blieb regungslos auf dem Boden liegen.

Der pure Zufall wollte es so, dass genau in diesem Moment zwei Mitarbeiter der Münchner Branddirektion, die damit beschäftigt waren, Gebäude auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu kontrollieren, mit ihrem Dienstrad gerade auf dem Weg zur Mittagspause auf dem Viktualienmarkt waren.

88-Jährige bricht zusammen – Feuerwehrleute radeln zufällig vorbei und helfen

Die beiden Feuerwehrleute wurden auf die Situation der 88-Jährigen aufmerksam, stiegen von ihren Rädern ab und kontrollierten die Vitalfunktionen der Bewusstlosen.

Da die alte Dame einen vollständigen Atemstillstand erlitt, begann einer der beiden Beamten sofort mit einer Herzdruckmassage, während der andere einen Passanten damit beauftragte, einen Notruf abzusetzen.

Mehrere Personen im Umfeld des Geschehens boten unaufgefordert ihre Hilfe an. Sie holten Decken aus einer naheliegenden Eisdiele und bildeten gemeinsam einen Sicht- und Sonnenschutz. Um die Qualität der kräftezehrenden Herzdruckmassage aufrechtzuerhalten, wechselten sich die beiden Feuerwehrleute immer wieder gegenseitig ab.

88-Jährige nach erfolgreicher Reanimation wieder bei Bewusstsein

Nach wenigen Minuten traf ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle ein und intensivierte als sogenannter "First Responder" die Maßnahmen mit medizinischem Equipment und einem Defibrillator.

Nach dem Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt sowie der gelungenen Reanimation konnte die 88-Jährige mit einem eigenständigen Kreislauf in eine Münchner Klinik transportiert werden. Rund 24 Stunden nach dem Vorfall ist die Dame wieder bei Bewusstsein.