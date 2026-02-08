75-Jährige in Untergiesing getötet – 23-Jähriger festgenommen

In einem Reihenhaus in München-Untergiesing ist am Samstagabend eine 75-jährige Frau tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen 23-jährigen Mann in Tatortnähe fest.

In Untergiesing ist am Samstagabend eine 75-jährige Frau bei einem Tötungsdelikt ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei waren Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr zu einem Reihenhaus in der Pistorinistraße gerufen worden, nachdem Anwohner Hilferufe gemeldet hatten. Vor Ort fanden die Beamten eine 75-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München tödlich verletzt in dem Haus auf. Rettungskräfte wurden umgehend nachalarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Polizeibeamte sichern Spuren vor einem Reihenhaus in der Pistorinistraße in München-Untergiesing, wo am Samstagabend eine 75-jährige Frau tödlich verletzt aufgefunden wurde. © Thomas Gaulke

Im Nahbereich nahmen die Einsatzkräfte kurz darauf einen tatverdächtigen Mann fest. Es handelt sich um einen 23-jährigen deutschen Staatsbürger aus dem Landkreis Erding. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Über die Haftfrage wird noch entschieden.

Nach ersten Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 kam es gegen 22.10 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf die 75-Jährige. Eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem bestand nach aktuellem Ermittlungsstand nicht. Warum sich der 23-Jährige im Haus der Frau aufhielt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Untersuchungen hat das Kommissariat 11 übernommen.