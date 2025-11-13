AZ-Plus
  70 Prozent der Geschäfte in Münchens Einkaufsmeile verschwunden: Nun ist nächstes Traditionshaus ...

70 Prozent der Geschäfte in Münchens Einkaufsmeile verschwunden: Nun ist nächstes Traditionshaus geschlossen

Münchens Einkaufsmeilen erleben einen dramatischen Wandel: 70 Prozent der Geschäfte sind in den letzten 20 Jahren verschwunden, weil auch Traditionshäuser wie Eckerle schließen mussten. Was bedeutet das für die Zukunft des Stadtbildes?
Hüseyin Ince |
Die Kaufingerstrasse während der Weihnachtszeit 2024: Hier sind münchenweit seit 2005 anteilig die meisten Geschäfte von damals verschwunden.
Die Kaufingerstrasse während der Weihnachtszeit 2024: Hier sind münchenweit seit 2005 anteilig die meisten Geschäfte von damals verschwunden.

Die Zahlen des Wandels sind deutlich. Und das vor allem im längerfristigen Vergleich, wie über 20 Jahre. Das stadtbekannte Modehaus Eckerle etwa ist rund 70 Jahre lang eine Institution in der Theatinerstraße gewesen. Seit Samstag, den 16. August 2025, ist es geschlossen.

70 Prozent Fluktuationsquote errechnete das Marktforschungsinstitut IVD Süd (Immobiliendachverband Deutschland) im 20-Jahres-Vergleich in der Theatinerstraße. Das bedeutet, dass 70 Prozent der Geschäfte von 2005 aus dem Stadtbild verschwunden sind. Anders gesagt: 37 Ladenflächen wechselten den Besitzer.

"Inhabergeführte Traditionshäuser schmücken die Stadt und machen den Unterschied"

In München ist Eckerle nur noch bei Hirmer eingemietet. Für Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, steht das Aus von Eckerle für ein Problem im Münchner Stadtbild der Top-Einkaufsmeilen. „Meiner Meinung nach sollte man solche inhabergeführten Geschäfte fördern“, sagt Kippes. Denn die Alternative seien oft Filialisten, also Großkonzerne, die auf der ganzen Welt in Top-Adressen Läden eröffnen.

Häuser wie Eckerle schmückten jede Stadt, sie seien das Salz in der Suppe, so Kippes. „Wenn nur noch Filialisten einziehen, wird jede Innenstadt dieser Welt ähnlich aussehen. Dann wirkt das beliebig“, warnt der IVD-Chef. Beispielhaft für Filialisten stünden Marken wie Shein, die zuletzt in der Pariser Innenstadt einzogen.

Marienplatz zeigt sich am stabilsten und traditionellsten

Die Theatinerstraße, wo Eckerle in der prominenten Hausnummer 3 war, hat nicht mal die höchste Münchner Veränderungsquote. An erster Stelle steht im 20-Jahres-Vergleich die Kaufingerstraße mit einem Anteil von 93 Prozent, gefolgt von der Dienerstraße mit 84 Prozent. Dahinter: Die Sendlinger Straße (83 Prozent). Am stabilsten verhält es sich am Marienplatz. Hier sind im 20-Jahres-Vergleich „nur“ 42 Prozent der Geschäfte verschwunden.

Die Ladenmieten in Münchner Toplagen steigen im Jahresvergleich derweil spürbar an, von 285 auf 295 Euro je Quadratmeter.

47 Kommentare
Artikel kommentieren
  • doket vor 14 Minuten / Bewertung:

    Ich weiß nicht ob das Modehaus Eckerle die Stadt so bereichert hat. Ich wohne mein ganzes Leben in München und habe von dem Laden noch nie was gehört.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Alexxx vor 6 Stunden / Bewertung:

    """Ein internes Lagebild offenbart: Die Zahl der Delikte und die Aggressivität in Shopping-Centern wachsen. 75 Prozent der Täter hätten einen Migrationshintergrund.""" Quelle 12.11.25 -
    https://www.welt.de/politik/deutschland/plus6911f15d0166cd59ef99adb6/stadtbild-wie-sich-jetzt-auch-in-einkaufszentren-die-bedrohungslage-zuspitzt.html

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Radl Rainer vor 9 Stunden / Bewertung:

    Ich würde ja gerne in der Innenstadt einkaufen, aber ich darf mit meinem Lastenrad nicht reinfahren und Fahrradparkplätze gibt es keine. Nichts ist bequemer, als mit dem Lastenrad 1x die Woche die Packstation anzufahren und dort Dinge abzuholen und zu retournieren. Das Netz an Packstationen ist in München so dicht, dass man auch locker ein Fahrrad ohne Motor dafür verwenden kann.

    Schaut man sich die Google-Bewertungen an, machen das mittlerweile sehr viele Menschen richtig.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
