Münchens Einkaufsmeilen erleben einen dramatischen Wandel: 70 Prozent der Geschäfte sind in den letzten 20 Jahren verschwunden, weil auch Traditionshäuser wie Eckerle schließen mussten. Was bedeutet das für die Zukunft des Stadtbildes?

Die Kaufingerstrasse während der Weihnachtszeit 2024: Hier sind münchenweit seit 2005 anteilig die meisten Geschäfte von damals verschwunden.

Die Zahlen des Wandels sind deutlich. Und das vor allem im längerfristigen Vergleich, wie über 20 Jahre. Das stadtbekannte Modehaus Eckerle etwa ist rund 70 Jahre lang eine Institution in der Theatinerstraße gewesen. Seit Samstag, den 16. August 2025, ist es geschlossen.

70 Prozent Fluktuationsquote errechnete das Marktforschungsinstitut IVD Süd (Immobiliendachverband Deutschland) im 20-Jahres-Vergleich in der Theatinerstraße. Das bedeutet, dass 70 Prozent der Geschäfte von 2005 aus dem Stadtbild verschwunden sind. Anders gesagt: 37 Ladenflächen wechselten den Besitzer.

"Inhabergeführte Traditionshäuser schmücken die Stadt und machen den Unterschied"

In München ist Eckerle nur noch bei Hirmer eingemietet. Für Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, steht das Aus von Eckerle für ein Problem im Münchner Stadtbild der Top-Einkaufsmeilen. „Meiner Meinung nach sollte man solche inhabergeführten Geschäfte fördern“, sagt Kippes. Denn die Alternative seien oft Filialisten, also Großkonzerne, die auf der ganzen Welt in Top-Adressen Läden eröffnen.

Häuser wie Eckerle schmückten jede Stadt, sie seien das Salz in der Suppe, so Kippes. „Wenn nur noch Filialisten einziehen, wird jede Innenstadt dieser Welt ähnlich aussehen. Dann wirkt das beliebig“, warnt der IVD-Chef. Beispielhaft für Filialisten stünden Marken wie Shein, die zuletzt in der Pariser Innenstadt einzogen.

Marienplatz zeigt sich am stabilsten und traditionellsten

Die Theatinerstraße, wo Eckerle in der prominenten Hausnummer 3 war, hat nicht mal die höchste Münchner Veränderungsquote. An erster Stelle steht im 20-Jahres-Vergleich die Kaufingerstraße mit einem Anteil von 93 Prozent, gefolgt von der Dienerstraße mit 84 Prozent. Dahinter: Die Sendlinger Straße (83 Prozent). Am stabilsten verhält es sich am Marienplatz. Hier sind im 20-Jahres-Vergleich „nur“ 42 Prozent der Geschäfte verschwunden.

Die Ladenmieten in Münchner Toplagen steigen im Jahresvergleich derweil spürbar an, von 285 auf 295 Euro je Quadratmeter.