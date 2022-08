70-Jähriger aus Bayreuth vermisst - hält er sich in München auf?

Seit dem 23. August wird ein Mann aus einem Seniorenheim vermisst. Die Polizei hofft jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Bayreuth/München - Bereits seit einer Woche gilt der 70-Jährige Rudolf Lobizka aus Bayreuth als vermisst. Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Herren war am Abend des 23. August 2022 im Bereich eines Seniorenheimes im Bodenseering in Bayreuth. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos.

Am 24. August konnte Herr Lobizka durch nahestehende Personen noch einmal telefonisch erreicht werden. Dabei gab er an, dass er sich im Bereich München in einer Pension aufhalte, es ihm gut gehe und er bald wieder nach Hause komme. Seit dem 25. August 2022 ist er jedoch nicht mehr erreichbar und sein aktueller Aufenthaltsort unbekannt.

Der 70-Jährige soll schlecht zu Fuß sein und eigentlich auf einen Rollator oder Rollstuhl wie auch auf medizinische Hilfe angewiesen sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Herr Lobizka wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß

ca. 140 kg

grauer Oberlippenbart

graue Haare

Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt. Ein Foto von Herrn Lobizka ist unter folgendem link zu finden:

Zeugenaufruf: Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herren machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.