6,4 Millionen Euro: München-Villa von Bayern-Star steht zum Verkauf

Seit Anfang des Jahres wohnt Bayern-Star Dayot Upamecano im Münchner Nobelvorort Grünwald. Für seine Ex-Villa in Harlaching sucht der Franzose nun einen Käufer. Für die exklusive Immobilie muss der aber tief in die Tasche greifen.

Wollten Sie schon immer mal ein Zuhause haben wie ein Star des FC Bayern? Im Münchner Stadtteil ist das nun möglich, sofern man das nötige Kleingeld dafür besitzt. Auf dem Immobilienportal Immobilienscout24.de wird aktuell

"Diese exklusive Architektenvilla in München-Harlaching bietet 440 m² Wohnfläche auf vier Ebenen, einen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Indoor-Pool sowie eine Designer-Einbauküche. Das 636 m² große Grundstück und zwei Garagen ergänzen das Angebot. Modernste Technik inklusive App-gesteuertem BUS-System sorgt für Komfort", so wird die edle Immobilie in der Annonce angepriesen.

Ex-Villa von Bayern-Star Upamecano für 6,4 Millionen Euro zu haben

Bei einem BUS-System handelt es sich um ein zentrales Datenübertragungssystem, welches digitale Komponenten in Computern, Fahrzeugen oder eben Smart-Home-Gebäuden über gemeinsame Leitungen miteinander vernetzt. All dies ermöglicht es, sein Haus quasi mit seinem Smartphone zu steuern.

Natürlich hat all das seinen stolzen Preis: 6,4 Millionen Euro muss der interessierte Käufer für die exklusive Villa hinblättern oder umgerechnet 14.545 Euro für den Quadratmeter.

Bayern-Star Dayot Upamecano verkauft seine ehemalige Villa in Harlaching. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

in der Webannonce gewähren einen Einblick in das ehemalige Heim des Bayern-Profis mit acht Zimmern, drei Badezimmern und zwei Garagen. Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Indoor-Pool, Kraftraum, Klimaanlage, Garten, Terrasse, schicker Eingangshalle, Ankleidezimmern, moderner Designer-Einbauküche – der französische Nationalspieler wusste in Harlaching schon edel zu leben. Und sollte der künftige Besitzer Kinder haben – im Garten sorgt ein Klettergerüst mit Schaukel und Rutsche für jede Menge Spaß für die Kleinen. Zur Straße hin sichert ein weißer Zaun und zahlreiche Koniferen die Villa ab, eine Alarmanlage tut ihr Übriges.

Upamecano lebt jetzt in Grünwald

Bis Ende des vergangenen Jahres lebte Dayot Upamecano noch selbst in der modernen Villa (Baujahr 2021), mittlerweile ist er in den Münchner Nobelvorort Grünwald gezogen, in das ehemalige Haus von Bayern-Legende und Landsmann Franck Ribery. Für sein ehemaliges Zuhause in Harlaching sucht Upamecano nun einen Käufer.

Da sich der Innenverteidiger seine Vertragsverlängerung vor einigen Wochen bestens vergüten lässt, kann Upamecano sicher damit leben, wenn seine Ex-Villa nicht von heute auf morgen vom Markt ist.