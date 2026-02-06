630 Wohnungen mit Kitas, Schule, Park: Hier bekommt München ein neues Quartier

An der Zschokkestraße in Laim, wo früher ein Tram- und Busbetriebshof stand, bauen die SWM ein Quartier mit großen Wohnungen für ihr Personal. Wer dort einziehen darf.

Knapp zehn Hektar platte Kiesfläche liegen zwischen Zschokke-, Westend- und Hans-Thonauer-Straße. Auf einem Teilareal entstehen nun 630 Werkswohnungen für Mitarbeiter der Stadtwerke München und eine Kita.

Der alte Trambetriebshof ist schon lange weg, auch ein kleiner Block Eisenbahnerwohnungen ist abgerissen, genau wie der Busbetriebshof der Stadtwerke, der neben den Schrebergärten der Bahn-Landwirtschaft stand.

Jetzt liegt das knapp zehn Hektar große Areal südlich der Zschokkestraße im Laim platt da wie eine Kieselwüste. In Kürze fahren große Baumaschinen auf. Dann starten die Stadtwerke München (SWM) auf einem Teilareal den Bau von 630 Personalwohnungen. Es wird der größte Werkswohnungsstandort ihrer Geschichte.

Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (M.) beim Spatenstich mit SWM-Personalchefin Gabriele Jahn und SWM-Immobilien-Chef Bernhard Boeck. © SWM/Robert Haas

Scharpf: "Das beeindruckt mich enorm"

Am Donnerstagvormittag stapfte Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (in Vertretung des kränkelnden Oberbürgermeisters) über die Kiesfläche, blinzelte gut gelaunt in die Sonne, griff zur Schaufel – und leitete mit dem ersten Spatenstich symbolisch den Baustart zum ersten Bauabschnitt für 212 Wohnungen ein. Flankiert von SWM-Personalgeschäftsführerin Gabriele Jahn und SWM-Immobilienboss Bernhard Boeck.

"Ein toller Meilenstein", sagte Scharpf und lobte, dass die Stadtwerke eigene Flächen für ihr Personal nutzen, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Aktuell haben die SWM 1400 Personalwohnungen zu günstigen Mietkonditionen im Bestand. Diese Zahl soll sich in den kommenden vier Jahren auf 3000 Personalwohnungen mehr als verdoppeln. "Das beeindruckt mich enorm", sagte Scharpf. "Wenn ich Unternehmer treffe, werbe ich immer wieder dafür, dass sie eigene Wohnungen für ihre Mitarbeiter bauen."

Mehrere achtstöckige Wohnblocks rund um einen Park: So soll das neue Viertel für SWM-Mitarbeiter an der Zschokkestraße mal aussehen. © Visualisierung: dreisterneplus GmbH

Große Wohnungen für Familien

Mit dem ersten Bauabschnitt losgehen wird es auf dem Teilareal an der Kreuzung Westend-/Zschokkestraße. Vier Wohnblocks mit jeweils acht Stockwerken wachsen dort ab Herbst in die Höhe, sie sollen 2028 fertig sein. Es sollen "vornehmlich Familienwohnungen" sein, heißt es bei den Stadtwerken.

Elf davon werden fünf Zimmer haben, 48 haben vier Zimmer und 86 Wohnungen haben drei Zimmer. Nur neun Wohnungen im ersten Bauabschnitt sind Einzimmerapartments für Singles.

Man baue in Holzhybridbauweise, mit CO2-reduziertem Beton und mit großen Fotovoltaikflächen. Auch Gemeinschaftsräume wird es dort geben, eine städtische Kindertagesstätte und eine Mobilitätsstation.

Auch die Eisenbahner-Baugenossenschaft – hier rund um den geschäftsführenden Vorstand Mike Elsäßer (2.v.r.) – feierte am Donnerstag (5.2.) den symbolischen ersten Spatenstich. Sie baut (hinter den Stadtwerken) ein Gebäude mit 41 Wohnungen. © iko

Auch Eisenbahner bauen 41 Wohnungen

Gleich hinter diesem Bauabschnitt der Stadtwerke beginnt die Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof eG (die zuvor ein Stück entfernt auf dem Areal 14 alte Wohnungen abgerissen hat) mit dem Bau eines siebenstöckigen Hauses mit 41 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, jeweils großen Loggien und einer Tiefgarage. Seit 1908 gibt es die Genossenschaft schon. "Wir bewirtschaften 2566 Wohneinheiten", sagt der geschäftsführende Vorstand Mike Elsäßer, "dazu 41 Gewerbeeinheiten und über 1000 Garagen und Stellplätze."

Ein Quartier mit Kitas, Schule, ASZ und Park

Insgesamt soll auf dem noch platten Gelände ein Quartier mit mindestens 1050 Wohnungen entstehen, dazu Läden, weitere Kitas, eine fünfzügige Grundschule und ein Alten- und Servicezentrum (ASZ). Und mittendrin ein Park, der dann Zschokkepark heißen soll.

Büro-Hochhäuser? Eher nicht

Ursprünglich hatten die Stadtwerke auf dem Areal zunächst zwei Büro-Hochhäuser bauen wollen – aktuell überlegt man aber, ob eine Wohnnutzung sinnvoller ist, weshalb die Türme erst später entstehen. Bauabschnitt zwei, mit 420 Wohnungen, soll 2032 fertig sein.

Die SWM bauen obendrein 180 Personalwohnungen an der Heinrich-Wieland-Straße, rund 370 an der Dachauer-/Heßstraße, 200 an der Hans-Preißinger-Straße und als Letztes rund 100 an der Landshuter Allee, die sollen dann 2033 fertig sein.