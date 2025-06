Im vergangenen Jahr zählte der Tierpark Hellabrunn knapp 1,9 Millionen Gäste. Im Jahr davor, dem ersten nach der Pandemie, waren es Hunderttausende mehr.

Diese Zahl lässt einen erstmal staunen: Im Vergleich zu 2023, also dem ersten normalen Jahr seit der Pandemie, hat der Tierpark Hellabrunn massiv weniger Besucher gezählt: 1.897.268 Besucher waren es im Jahr 2024 insgesamt – diese Zahl hat das Statistische Amt der Stadt am Dienstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht.

Nach wenigen Stunden hat sie die Informationen wieder gelöscht, für eine Nachfrage war das Amt am Nachmittag für die AZ nicht mehr zu erreichen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Einige Stunden online, dann wieder gelöscht: Die Jahresstatistik des Tierparks, getwittert vom Statistischen Amt München. © Screenshot via x.com/StatistikMuc

600.000 Besucher weniger als im Vorjahr: Wie der Tierpark Hellabrunn das erklärt

Es sind rund 600.000 Besucher weniger als im Jahr zuvor. Da waren es laut Geschäftsbericht des Tierparks vom Juli letzten Jahres insgesamt 2.498.696 Personen, die den Tierpark besucht und sich die Tiere in Hellabrunn angeschaut hatten. 2023 war das erste Jahr seit der Corona-Pandemie, in dem der Tierpark wieder durchgehend und ohne Auflagen geöffnet war. Er habe sich mit dieser Besucherzahl "in die Oberliga der Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingereiht", so das damalige Fazit der Jahresbilanz 2023.

Taziyah war eines von fünf Giraffenweibchen im Tierpark Hellabrunn. © Alina Siering

Nach Gründen für diesen vergleichsweise massiven Rückgang angesprochen, antwortet eine Sprecherin des Tierparks mit einer Erklärung zur statistischen Erhebung der Besucherzahlen. Die hat der Tierpark offenbar geändert: "In einer repräsentativen Besucherbefragung 2023/24 haben wir Jahreskarten-Besuchende nach der Häufigkeit ihrer Besuche gefragt", schreibt Reininger. "Das Ergebnis war elfmal je Jahreszyklus, sodass wir daraufhin den Faktor zur Ermittlung der Besucher entsprechend angepasst haben."

Neue Zahlen aus dem Tierpark: Wie viele Besucher mit Jahres- oder Tageskarten kommen

Daher erkläre sich "die veränderte Zahl der Jahreskarten-Besuche", so Reininger weiter. Bisher habe man mit einem Faktor von 20 die durchschnittliche Nutzung der Jahreskarten hochgerechnet. "Die wichtigsten Indikatoren für die Besucherentwicklung sind die Verkäufe von Tagestickets sowie die Verkäufe der Jahreskarten."

Die Besucherstatistik des Tierparks Hellabrunn wird jeweils unterteilt in jene, die mit einer Tageskarte den Tierpark besuchen, und jene, die eine Jahreskarte haben.

Laut dem Statistischen Amt waren etwa die Hälfte der Tierpark-Besucher im Jahr 2024 mit Tageskarten da (48,7 Prozent). In absoluten Zahlen sind das rund 907.000 Besucher – im Vergleich zum Vorjahr 2023 ist dieser Anteil also nur leicht geschrumpft. 2023 waren es laut Tierpark 920.635 Besucher, die sich eine Tageskarte gekauft hatten.

Dschungelwelt im Verzug: Wann die Baustelle fertig sein soll

Neuigkeiten gab es vergangene Woche aus dem Tierpark zur Dschungelwelt: Die schloss im Oktober 2022 nach 27 Jahren, um vollumfänglich saniert zu werden. Ursprünglich hätte die Dschungelwelt bereits im Sommer letzten Jahres wieder eröffnet werden sollen.

Der Direktor vom Tierpark Hellabrunn, Rasem Baban. © dpa

Bauliche Verzögerungen zwangen den Tierpark dazu, den Eröffnungstermin zu verschieben. "Da wir für Tiere bauen und dabei alles perfekt sein muss, sind solche Verzögerungen manchmal unvermeidlich", sagt Tierparkdirektor Rasem Baban in einer Mitteilung. Einen neuen Termin für die Eröffnung nennt Baban allerdings nicht. Bis Ende dieses Jahres sollen aber die Bauarbeiten abgeschlossen sein.