60 Mal erfolgreich: Tasso vermittelt Bleiben für Geflüchtete mit Tieren aus der Ukraine

Eine Bleibe zu finden, wenn Geflüchtete ihre Tiere mitgebracht haben, ist gar nicht so einfach. Die Tierschutzorganisation Tasso hat daher eine Vermittlungsplattform ins Leben gerufen.

Viele Geflüchtete kommen mit ihren Haustieren in München an.

München - Noch immer kommen wöchentlich Tausende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, um vor dem Krieg in ihrem Land zu fliehen. Einige von ihnen bringen auch ihre Haustiere mit - doch nicht immer sind diese in den Unterkünften erlaubt.

Privatunterkünfte für Menschen und Tiere aus der Ukraine

Deshalb hat die Tierschutzorganisation Tasso eine Vermittlungsplattform ins Leben gerufen, über die es für Geflüchtete einfacher werden soll, Privatunterkünfte zu finden, in die sie ihre Vierbeiner mitbringen dürfen.

"Tasso.Help" ist in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache verfügbar. Seit dem Start am 14. März sind bereits mehr als 3.000 Angebote eingegangen. Anbieter können genau angeben, wie viele Menschen und Tiere sie aufnehmen können. Kommt für Suchende ein Angebot infrage, können sie direkt über das Portal Kontakt aufnehmen.

60 erfolgreiche Vermittlungen

Schon mindestens 60 Mal sind so Unterkünfte vermittelt worden, teilt Tasso auf AZ-Anfrage mit. "Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl höher ist, da einige Menschen auch einfach gar keinen Grund bei der Löschung ihres Angebote angeben", so eine Pressesprecherin. Aktuell (Stand: 29. März, 16.09 Uhr) sind auch 92 Angebote in und um München online.

Hier können Sie Unterkünfte anbieten

Angebote für Privatunterkünfte, in denen Tiere erlaubt sind, können Sie hier einstellen: