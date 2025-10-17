Weil er eingeschlafen ist, wird ein Münchner Student im Paläontologischen Museum eingeschlossen. Dann trifft der 22-Jährige eine folgenschwere Entscheidung.

Diesen Abend und diese Schnapsidee wird ein Student so schnell sicher nicht vergessen. Wie die Polizei berichtet, nahm der 22-Jährige am Donnerstagabend in einer Räumlichkeit des Paläontologische Museums an einem Online-Meeting teil. Sonderlich fesselnd scheint es allerdings nicht gewesen zu sein, denn während des Meetings schlummerte der Student vor seinem Laptop ein, ohne dass es einem der anderen Teilnehmer aufgefallen wäre.

Student schläft in Museum ein und stürzt dann aus dem Fenster

Als er gegen 21 Uhr wieder aus dem Land der Träume zurückkehrte, musste der Student feststellen, dass alle Türen bereits versperrt waren. Um zu später Stunde doch noch aus dem Gebäude zu kommen, fasste der 22-Jährige einen folgenschweren Entschluss. Anstatt Freunde oder die Feuerwehr zu kontaktieren, versuchte er aus einem Fenster im zweiten Stock zu klettern. Dabei kam er ins Straucheln, fiel sechs Meter in die Tiefe und blieb schwer verletzt im Innenhof liegen.

Mit seinem Smartphone rief er nun doch die Feuerwehr. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit zwei gebrochenen Beinen ins Krankenhaus gebracht.