59-Jähriger randaliert in Unterhaching: Polizei findet gefährliche Waffen

Ein 59-Jähriger sorgte in Unterhaching für einen Polizeieinsatz, nachdem er sich aggressiv verhalten hatte. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten gefährliche Waffen. 
Wegen eines aggressiven Mannes rückte die Polizei mit mehreren Streifen in Unterhaching an (Symbolbild).
Wegen eines aggressiven Mannes rückte die Polizei mit mehreren Streifen in Unterhaching an (Symbolbild). © IMAGO/Udo Herrmann

Wegen seines lauten und aggressiven Verhaltens löste ein 59-Jähriger am Samstagabend einen Polizeieinsatz in der Bischofshofener Straße aus.

Randalierer polizeibekannt

Seine Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus wählten den Notruf 110. Da der Mann der Polizei bereits bekannt ist, rückten mehrere Streifen sowie ein Unterstützungskommando (USK) sofort an.

Vor der Wohnungstür konnten die Beamten zunächst kurz mit ihm sprechen. Kurz darauf verschloss er jedoch die Tür wieder und verhielt sich weiterhin aggressiv.

Wurfstern und Teppichmesser sichergestellt

Die Einsatzkräfte sicherten daraufhin das Haus und versuchten erneut, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Als der Mann die Tür später öffnete, überwältigten die Beamten ihn, nachdem er sich heftig gewehrt hatte, und legten ihm Handschellen an.

In der Wohnung fanden die Polizisten mehrere Klingen von Teppichmessern sowie einen Wurfstern. Die Waffen wurden sichergestellt, der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Mann wird psychiatrisch behandelt

Aufgrund seines gefährlichen Verhaltens brachte der Rettungsdienst den 59-Jährigen in Begleitung der Polizei in die Psychiatrie in Haar, wo er nun weiter behandelt wird.

