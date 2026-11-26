Rund 500 Beamte von Polizei und Zoll kontrollieren am Donnerstag das Gebiet südlich des Hauptbahnhofs. Es geht um Schwarzarbeit und illegale Substanzen.

Binnen 48 Stunden fand im Münchner Bahnhofsviertel eine Großrazzia von Polizei und Zoll statt. (Archivfoto)

Es war der zweite Paukenschlag innerhalb von 48 Stunden. Mit einem Großaufgebot schwärmten Beamte der Münchner Polizei und des Zolls aus, um Geschäfte, Betriebe, Lokale und Imbissbuden zu durchsuchen. Es war nach der Aktion am Dienstag die zweite Razzia im Bahnhofsviertel.

Großrazzia in München.

Entsetzte Gesichter und große Augen auf den Straßen und in den Geschäften im südlichen Bahnhofsviertel. Damit hatte niemand gerechnet. Erst am Dienstag waren die Kontrolleure unterwegs. Offensichtlich ein Ablenkungsmanöver, eine Finte, weil niemand im Viertel mit einer zweiten Durchsuchung innerhalb so kurzer Zeit offenbar gerechnet hatte. Der Plan des Präsidiums ging auf. Viele Geschäftsleute und Kleinunternehmer wirkten sichtlich überrumpelt. "Normalerweise liegen zwischen den Kontrollen mehrere Monate", sagte ein Mann auf der Straße, "das habe ich nicht erwartet."

Die Razzia ist derzeit in vollem Gange. © Daniel von Loeper

Bereits im April gab es dort eine Großrazzia

Waren es am Dienstag lediglich 200 Beamte, standen am Donnerstag rund 500 bereit. Am späten Nachmittag schlugen Polizei und Zoll zu. In Gruppen schwärmten sie gleichzeitig im gesamten Gebiet aus. Die Großrazzia umfasste diesmal ein deutlich größeres Gebiet als noch am Dienstag. Im Zentrum der Kontrollaktion standen die Schillerstraße, die Goethestraße, die Schwanthalerstraße bis rüber zur Landwehrstraße. Dort fand bereits im vergangenen April eine ähnlich große Kontrolle statt (AZ berichtete).

Südlich vom Hauptbahnhof ging schlagartig nichts mehr. Der Verkehr auf den Straßen staute sich. Kein Auto kam mehr durch. Selbst Taxifahrer mussten mit ihren Fahrgästen Umwege in Kauf nehmen.

Die Polizei ist kurz nach 17 Uhr aufgeschlagen. © Daniel von Loeper

Überall waren uniformierte Kräfte unterwegs. In Gruppen betraten die Ermittler die einzelnen Läden – angefangen von Geschäften, die Finanzdienstleistungen wie Auslandsüberweisungen anbieten, über Supermärkte, Gemüseläden, Einzelhandelsgeschäfte, Lottoläden, Friseurgeschäfte, Restaurants und Imbissläden bis hin zu vielen anderen kleinen Betrieben – von denen es im Bahnhofsviertel eine ganze Menge gibt.

Ergebnis der Razzia wird am Freitag bekanntgegeben

Mancher Kleinunternehmer war sichtlich genervt von der erneuten Razzia. "Das kostet uns eine Menge Umsatz, die Kunden bleiben weg", befürchtete einer. "Wie sollen wir arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen, wenn hier ständig kontrolliert wird?"

Ein Zollbeamter betritt das H S16. © Ralph Hub

Doch das Täuschungsmanöver hat offensichtlich funktioniert. Die Beamten wurden auch diesmal fündig. Die Bilanz der Großrazzia legen Präsidium und Zoll am Freitag vor.

Am Dienstag wurden 30 Gewerbebetriebe im Bahnhofsviertel überprüft. Nach Polizeiangaben wurden dabei 68 Arbeitgeber befragt. "15 Verstöße bezüglich Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung wurden festgestellt", sagte ein Polizeisprecher. Zudem wurden mehrere Kilo Kautabak, Dutzende Päckchen mit Nikotinbeuteln sichergestellt. Bei einem Passanten fanden Polizisten eine geringe Menge Ecstasy.