500 Bestellungen im Jahr: Münchner bestellt 1,3 Mal pro Tag beim Lieferservice

500 Bestellungen im Jahr oder 70 Rosinenbrötchen - die Auswertung eines Lieferunternehmens über das Kaufverhalten der Münchner bringt mitunter auch wundersame Dinge zutage.

Bei der Auswertung des Lieferservices "Wolt" für 2021 über das Kaufverhalten der Münchner erfährt man mehr und weniger überraschende Dinge. Erstere haben – wenig überraschend – mit großen Mengen Essen zu tun.

Rosinenbrötchen und Tarte mit Beeren

Mehr als 1,3 Bestellungen pro Tag hat ein Münchner im vergangenen Jahr getätigt, das macht knapp 500 Bestellungen auf 365 Tage. Haben sich mehrere Personen einen Account geteilt? Hat der Mensch keine Küche? Oder lässt sich die Person einfach gerne bekochen? Die genauen Details müssen leider aus Datenschutzgründen geheim bleiben. Die höchste Anzahl eines gleichen Gerichts von einem Kunden in einer einzigen Bestellung dürfen hingegen verraten werden: Pain aux Raisins - 70 Stück und Tarte Frangipane Gemischte Beeren - 50 Stück. Ob ein spontanes Catering, ein großzügiger Chef beim Arbeits-Meeting oder doch einfach nur extremer Heißhunger auf Süßes der Grund für diese Bestellung war, ist leider nicht bekannt.

Bei der Restaurantküche, die die Münchner bevorzugen, gibt es hingegen wenig Unerwartetes: Die Plätze 1 bis 3 belegen in fast jedem Stadtteil Burger, Italienisch und deutsche Gerichte. Wer es krachen lassen will, wird bei dem Lieferservice allerdings auch fündig: Für 250 Euro kann man sich 250g Osetra Kaviar von Grand Caviar an die Haustür liefern lassen. Für Sparfüchse gibt es die Mayonnaise vom Hard Rock Cafe für 15 Cent. Die ist derzeit das günstigste Item in der App.