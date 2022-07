50 Jahre Olympische Sommerspiele: Parade durch München

In München ist Olympia gerade sehr präsent, auch wenn die Sommerspiele 50 Jahre her sind. Zum Jubiläum wird der zwölf Toten gedacht, die damals bei einem Terroranschlag starben. Daneben wird aber auch gefeiert. Am Samstag gibt es einen besonderen Blickfang.

02. Juli 2022 - 10:31 Uhr | AZ/dpa

Mit einer Parade erinnert die Stadt München am Samstag (2. Juli) an den feierlichen Einlauf der Sportlerinnen und Sportler 1972. © Armin Weigel/dpa