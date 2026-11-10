50-Jähriger schreit antisemitische Parolen mitten auf dem Münchner Marienplatz

Seinen Frust hat ein Münchner direkt vor dem Rathaus freien Lauf gelassen. Er brüllte wirre Beleidigungen und auch antisemitische Parolen. Die Polizei nahm den Mann fest. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Leute auf dem Marienplatz wussten nicht so recht, wie ihnen geschah: Ein Mann lief vor dem Rathaus in der Münchner Altstadt umher und schrie wahllos Menschen an. Einige beleidigte er derb, andere beschimpfte er völlig grundlos, wie die Polizei mitteilte. Bis einige der Passanten den Notruf verständigten.

Der 50-jährige Münchner ließ am Samstagabend gegen 20 Uhr seinen ganzen Frust und seine Wut raus. Wahllos schrie er wildfremde Menschen an, er beleidigte sie, warf mit Schimpfwörtern um sich. Laut Zeugen soll er dabei auch antisemitische Parolen gerufen haben. Zwei Passanten, die seine Schimpfkanonade genau gehört hatten, verständigten den Polizeinotruf. Nur Minuten später traf eine Streife auf dem Marienplatz ein.

Der Schreihals wird abgeführt

Die Beamten fackelten nicht lange. Sie nahmen den Schreihals fest und brachten ihn auf die Wache. Der Mann machte einen wirren Eindruck und schien psychisch verhaltensauffällig. "Aufgrund seines auffälligen Verhaltens", so ein Polizeisprecher am Dienstag, "wurde er auf der Dienststelle im Anschluss in Gewahrsam genommen." Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte der Verdächtige.

Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung

Gegen den Münchner wurde Anzeige erstattet. Der Staatsschutz beim Polizeipräsidium München ist eingeschaltet. Das Kommissariat 44, zuständig für Delikte aus der rechten Szene, ermittelt in dem Fall. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Der Münchner ist bereits bei der Polizei aktenkundig, bisher allerdings noch nicht wegen rassistischer oder antisemitischer Äußerungen.