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49-Jähriger bei Arbeiten an Oberleitung schwer verletzt

15.000 Volt an der S-Bahn-Oberleitung: Ein Mann wird bei Bauarbeiten schwer verletzt.
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Wie es zu dem Spannungsüberschlag an der Oberleitung in München kam, ist noch unklar. (Symbolbild)
Wie es zu dem Spannungsüberschlag an der Oberleitung in München kam, ist noch unklar. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Ein 49-Jähriger ist bei Bauarbeiten an einer Oberleitung in München schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Demnach kam es am Dienstag zu einem Spannungsüberschlag an einer S-Bahn-Oberleitung zwischen den Haltestellen München-Westkreuz und München-Neuaubing. Die Leitung soll eine Spannung von 15.000 Volt geführt haben. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen am Oberkörper, außerdem brach er sich den Arm. 

Die Feuerwehr barg den 49-Jährigen. Er wurde vor Ort versorgt und in eine Klinik gebracht. Der betroffene Streckenabschnitt war wegen der Bauarbeiten bereits für den Zugverkehr gesperrt. Einschränkungen im Bahnbetrieb gab es daher nicht. Die Bundespolizei ermittelt.

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