Mehr als 413.000 Münchner durften abstimmen, doch nur 3,2 Prozent machten mit. Welche Liste die Migrationsbeiratswahl gewonnen hat und wer künftig im Gremium sitzt.

Der Migrationsbeirat berät Stadtrat und Stadtverwaltung. Am vergangenen Sonntag wurde er neu gewählt (Archivbild).

Von den 413.313 Wahlberechtigten haben am vergangenen Sonntag nur 3,2 Prozent ihre Stimme abgegeben. Insgesamt beteiligten sich damit 13.365 Menschen an der Münchner Migrationsbeiratswahl. Nun steht das vorläufige Ergebnis fest.

"Grüne Vielfalt" gewinnt Wahl zum Migrationsbeirat

Stärkste Liste wurde "Grüne Vielfalt München" mit 17,9 Prozent der Stimmen. Sie erhält künftig sieben der insgesamt 40 Sitze im Gremium. "Wir freuen uns riesig über das Vertrauen, das uns bei dieser Wahl entgegengebracht wurde. Unser Dank gilt den vielen Menschen, die in den vergangenen Monaten in ihren Communities unterwegs waren, um die Wahl bekannter zu machen und über ihre Bedeutung zu sprechen", sagt Spitzenkandidatin Emily Wachelka, die in den USA geboren wurde. "Dieses Ergebnis ist für uns ein klarer Auftrag, den Migrationsbeirat grundlegend zu reformieren."

Nur 3,2 Prozent Wahlbeteiligung

Insgesamt 20 der 28 angetretenen Listen ziehen in den Migrationsbeirat ein. Zweitstärkster Wahlvorschlag wurde "Aktiv Bürgerlich International – Die Christsozialen" mit 9,1 Prozent und vier Sitzen. Auf Platz drei folgt die "Lista Italiana" mit 7,8 Prozent und drei Sitzen. Ebenfalls drei Sitze erhalten die "ATLAS Türkisch-Internationale Union" und die Liste -"Achtsam.Vielfältig.Sozialdemokratisch".

Dimitrina Lang war bisher seit 2017 Vorsitzende des Migrationsbeirats in München. © Daniel von Loeper

Beirat hat Budget von 220.000 Euro

Die Wahlbeteiligung bleibt damit auf einem niedrigen Niveau: Schon bei der Wahl 2023 hatten nur 3,1 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Den Migrationsbeirat gibt es seit 1974. Die Mitglieder vertreten die Interessen von rund 800.000 Münchnern mit Migrationsgeschichte und beraten die Stadt. Zudem unterstützt der Beirat mit einem Budget von 220.000 Euro mehr als 100 Integrationsprojekte.

Das Ergebnis ist bislang vorläufig. Das amtliche Endergebnis soll nach der Sitzung des Wahlausschusses am 10. Dezember veröffentlicht werden.