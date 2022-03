4,06-Promille-Attacke im Hauptbahnhof München: 27-Jährige greift junge Frau am Bahnsteig an

Die stark Alkoholisierte greift ohne erkennbaren Grund eine Frau an und bringt sie zu Boden. Zwei Passanten zeigen Zivilcourage.

München - Am frühen Sonntagmorgen hat eine 27-Jährige eine junge Frau am Münchner Hauptbahnhof völlig unvermittelt angegriffen. Passanten schritten sofort ein und konnten damit wohl Schlimmeres verhindern.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr. Am Gleis 26 soll die stark alkoholisierte Frau eine 21-Jährige beim Einsteigen in einen Zug an den Haaren gezogen und anschließend zu Boden gerungen haben.

Hauptbahnhof München: Frau mit 4,06 Promille im Blut attackiert 21-Jährige

Zwei Männer, die den Vorfall beobachtet hatten, griffen sofort ein und die Angreiferin ließ von ihrem Opfer ab. Die alarmierte Polizei nahm die 27-Jährige mit auf die Wache. Ein Alkoholtest ergab 4,06 Promille. Auch das Opfer sei laut Bundespolizei alkoholisiert gewesen.

Die bereits polizeibekannte 27-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.