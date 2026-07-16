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Fremder Mann entblößt sich mitten in München vor Schülerinnen

Nahe dem Deutschen Museum in München hat sich ein 37-Jähriger vor zwei 17-jährigen Schülerinnen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. 
Hüseyin Ince |
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Hier an der Boschbrücke wurde der fremde Mann übergriffig.
Hier an der Boschbrücke wurde der fremde Mann übergriffig. © imago

Am Mittwochmorgen hat sich nahe der Boschbrücke am Deutschen Museum ein 37-Jähriger vor zwei Schülerinnen aus Nordbayern entblößt. Der Mann ließ vor den beiden 17-Jährigen plötzlich seine Hose herunter. Sie waren wohl unterwegs zu oder kamen von einem Besuch im Deutschen Museum.

Auch eine Schulbegleitung stand bei den Schülerinnen, die Lehrerin (40) der beiden jungen Frauen. Der Mann begann nun, mit herabgelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Mann verschwindet, nachdem die Polizei gerufen wurde

Passanten wurden auf die Situation aufmerksam. Einige verständigten die Polizei. Mehrere Streifen wurden zur Boschbrücke geschickt. Der Mann hatte sich inzwischen entfernt und war verschwunden.

Aufgrund der Beschreibung der Frauen konnten die Beamten den Mann ganz in der Nähe finden und festnehmen. Der Mann stammt aus Oberfranken. Was ihn nach München verschlagen hat, ist unklar.

Die Polizei zeigte den 37-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlung an und ließ ihn wieder frei.

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