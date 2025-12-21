Feuer im Westen Münchens: 36-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Für den 36 Jahre alten Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. Wie geht es den anderen Bewohnern des siebenstöckigen Gebäudes?

Die Feuerwehr rettete den Bewohner der Brandwohnung, allerdings starb der 36-Jährige später im Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in einem Münchener Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Das Feuer im Westen der Stadt löste am Samstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Anwohner mussten evakuiert werden, zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte brachten mehrere Bewohner des siebenstöckigen Gebäudes in Sicherheit, teils über Leitern von Balkonen. Aus der Brandwohnung retteten sie den bewusstlosen 36-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Nach dem Löschen des Feuers konnten die übrigen Bewohner demnach unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde vollständig zerstört, auch die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt.

Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Kommissariat übernommen.