AZ-Plus

Feuer im Westen Münchens: 36-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Für den 36 Jahre alten Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. Wie geht es den anderen Bewohnern des siebenstöckigen Gebäudes?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Feuerwehr rettete den Bewohner der Brandwohnung, allerdings starb der 36-Jährige später im Krankenhaus. (Symbolbild)
Die Feuerwehr rettete den Bewohner der Brandwohnung, allerdings starb der 36-Jährige später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in einem Münchener Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Das Feuer im Westen der Stadt löste am Samstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Anwohner mussten evakuiert werden, zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte brachten mehrere Bewohner des siebenstöckigen Gebäudes in Sicherheit, teils über Leitern von Balkonen. Aus der Brandwohnung retteten sie den bewusstlosen 36-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Nach dem Löschen des Feuers konnten die übrigen Bewohner demnach unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde vollständig zerstört, auch die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt.

Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Kommissariat übernommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.