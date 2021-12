3.500 Menschen bei Corona-Demo in München: Mehrere Festnahmen

Am Mittwochabend ist es in München zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Tausende Menschen versammelten sich in der Innenstadt, wie Videos auf Twitter zeigen.

15. Dezember 2021 - 22:36 Uhr | AZ

In München sind zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

München - "Wir sind das Volk", skandierten zahlreiche Menschen am Mittwochabend mitten in München. Es war eine Demonstration gegen die Maßnahmen der Regierung, die Corona-Pandemie einzudämmen. Corona-Demonstration in München Dem Aufruf der Gruppierung "München steht auf" waren der Polizei zufolge etwa 3.500 Menschen gefolgt. Videos auf Twitter zeigen die aufgeheizte Stimmung mitten in München. Auf einem Protest-Plakat eines Teilnehmers ist zu lesen: "Der Krieg gegen Corona-Terror und die Pandemie der Hypnotisierten". Mehrere Festnahmen wegen Körperverletzung und Beleidigung Die Polizei war mit 400 Beamten vor Ort. Zunächst sei es auf der genehmigen stationären Strecke zwischen Schelling- und Von-der-Tann-Straße friedlich geblieben, sagt ein Polizeisprecher. Später kippte die Stimmung. Wie "Bild" berichtet, drängten etwa 1.000 Teilnehmer in die Theresienstraße und wurden von der Polizei gestoppt. Corona-Leugner bewegten sich in mehreren Zügen Richtung Innenstadt und skandierten Parolen gegen eine angeblich drohende "Diktatur". Es gab mehrere Festnahmen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstößen gegen die Maskenpflicht.