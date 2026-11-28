Der Weihnachtsbaum gehört für viele zum Fest einfach dazu. Wer auf der Suche nach der passenden Nordmanntanne ist, kann jetzt ordentlich sparen: AZ-Leser erhalten exklusiv 33 Prozent Rabatt auf ihren Christbaum. An rund 20 Verkaufsstandorten in München können Sie sich Ihren Weihnachtsbaum aussuchen und von der Aktion profitieren. An rund 20 Verkaufsstandorten von Rupi Bauer in München können Sie sich Ihren Weihnachtsbaum aussuchen und von der Aktion profitieren.

Rubi Bauer und Sohn Marko (r.) verkaufen in ganz München Christbäume. An diesem Wochenende startet der Verkauf – und AZ-Leser können 33 Prozent sparen

So sichern Sie sich 33 Prozent Rabatt auf Ihren Christbaum

So funktioniert die AZ-Christbaumaktion: Bis einschließlich 4. Dezember können Sie den untenstehenden Coupon einlösen. Bitte drucken Sie ihn aus und bringen Sie ihn zu einem der 20 darauf vermerkten Verkaufsstandorte mit. Dann einfach einen Christbaum aussuchen, Gutschein abgeben und sich über 33 Prozent Rabatt freuen.

Im Gespräch erzählt Christbaumverkäufer Rupi Bauer woher seine Tannen kommen, worauf es beim Kauf ankommt und warum für ihn nur ein echter Weihnachtsbaum infrage kommt.

AZ: Was für einen Baum haben Sie an Weihnachten zuhause stehen?

RUPI BAUER: Ich hab tatsächlich meinen ersten Baum schon auf der Terrasse aufgestellt. Das ist ein ganz großer. Der wird in den nächsten Tagen geschmückt.

Erster Baum heißt, da kommen noch mehrere dazu?

An Heiligabend kommt noch einer ins Wohnzimmer und wird geschmückt. Der bleibt dann auch bis zum 6. Januar. Ganz traditionell.

Sie kennen den Christbaumverkauf schon seit Ihrer Kindheit. Was hat sich seit dieser Zeit verändert?

Es werden immer mehr Bäume bei Discountern verkauft. Das gab’s früher nicht. Wir merken das schon kräftig in den Umsätzen.

Wie stehen Sie eigentlich zu Plastikchristbäumen?

Das ist für mich nicht authentisch. Wenn schon ein Baum, dann ein richtiger - oder gar keiner. Ein naturgewachsener Baum ist etwas Einmaliges. Beim Plastikbaum gibt es millionenfach den gleichen. Es geht ja schon beim Einkaufen los: Die Familie kommt zusammen und sucht sich gemeinsam einen Baum aus.

Es gehört also auch das ganze Drumherum dazu?

Genau. Der Geruch fehlt. Und jeder Baum ist anders. Der eine passt gut in den Ständer, der andere ist krumm. Er wird auch Nadeln in der Wohnung verlieren. Das Ganze gehört dazu - die Freude genauso wie das Ärgernis. Da gibt es ja viele Dinge, die nicht passen können (lacht).

Was ist die größte Herausforderung als Christbaumverkäufer?

Dieses und auch schon letztes Jahr war es schwierig, Bäume über zwei Metern zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Da gibt’s nicht mehr so viele.

Sind denn so große Bäume gefragt?

Ja, die großen Bäume werden am häufigsten gekauft. Die andere Hälfte sind mittelgroße, kleine und ganz kleine Bäume.

Wo kommen die Bäume her?

Zu 95 Prozent aus dem Hochsauerland.

Ist das der einzige Ort, wo die wachsen?

Im Hochsauerland ist das Tradition. Das ist das größte Weihnachtsbaumanbaugebiet in Deutschland. Die machen das schon über 100 Jahre.

Welche Art von Baum verkaufen Sie?

Das sind immer Nordmanntannen.

Wir hatten dieses Jahr einen sehr heißen Sommer. Hat sich das auch auf die Tannen ausgewirkt?

Zu viel Trockenheit ist nicht gut für die Bäume. Temperaturen sind nicht so entscheidend, Wasser ist wichtig. In der Region, wo die wachsen, war’s ganz in Ordnung mit der Feuchtigkeit.

Ob groß oder klein: Hier ist für jedes Zuhause der passende Weihnachtsbaum dabei. © Daniel von Loeper

Ein Leben für die Christbäume: Was den Verkäufer jedes Jahr aufs Neue begeistert



Wann kaufen die Münchner üblicherweise ihre Christbäume?

Am Anfang, ab dem ersten Adventswochenende, wird relativ viel gekauft. Dann gibt’s so einen Durchhänger. Etwa zehn Tage vor Weihnachten geht’s dann richtig los.

Wie lange brauchen Kunden, bis sie sich für einen Baum entschieden haben?

20 Minuten im Schnitt.

Wie schaut der perfekte Christbaum für Sie aus?

Er hat einen gleichmäßigen Wuchs von oben bis unten und eine schöne Nadel. Das sind die zwei wichtigsten Kriterien.

Was ist Ihr Highlight aus Ihrem bisherigen Berufsleben?

Da gibt’s so lustige Geschichten. Ein Mann hat zum Beispiel mal einen Weihnachtsbaum gekauft und kommt zwei Tage später mit dem Baum an und sagt, seine Frau hat ihm Ärger bereitet, weil der Baum überhaupt nicht in die Wohnung passt (lacht). Aber der war ja so schön, hat er gemeint. War auch so, aber die Wohnung wohl zu klein. Er durfte ihn dann bei uns gegen einen kleineren tauschen.

Dass Männer beim Baumkauf nichts richtig machen, ist aber schon so ein Klischee.

So schwer ist es eigentlich auch nicht.

Wie schaut der letzte Arbeitstag vor Weihnachten aus?

Bei uns geht es am 24. Dezember meistens bis drei oder vier Uhr nachmittags. Dann kommen wir abends nach Hause und dann ist erst mal Weihnachten.

Wann bauen Sie die Stände wieder ab?

Nach den Feiertagen. Bis Silvester sind wir dann wieder voll beschäftigt: Wir räumen das ganze Equipment weg, machen die Flächen sauber und entsorgen die übrigen Bäume. Da ist noch einmal richtig Vollgas angesagt. In der Regel schaffen wir alles bis Silvester. Dann ist Schluss.

Ganz schön stressig zwischen den Jahren.

Ja, da ist bei uns viel zu tun.

Was gefällt Ihnen besonders an dem Job?

Dass er so abwechslungsreich ist. Es ist ganz anders als das, was ich sonst das ganze Jahr über mache. Ich fahre mit dem Lkw herum, baue Zäune und Hütten auf, liefere die Ware aus. Ich bin an der frischen Luft und komme an Orte, an die ich sonst nicht kommen würde.

Und jedes Jahr ist auch ein bisschen anders?

Es ist natürlich immer spannend: Wie wird die Saison? Was kaufen die Leute? Welche Baumgrößen sind mehr oder weniger gefragt? Hat man richtig kalkuliert oder liegt man total daneben? Ein bisschen Spannung ist immer dabei. Deshalb mache ich das gerne. Das hat man im Blut.

Haben Sie vor, das noch länger zu machen?

Freiwillig kann ich da nicht aufhören. Das ist eine Herzensgeschichte. Ich bin zwar immer froh, wenn es vorbei ist, freue mich aber jedes Jahr wieder darauf.

Würden Sie, wenn Sie jetzt am Anfang stünden, wieder Christbaumverkäufer werden?

Ja, auf alle Fälle.

Was haben Sie gelernt aus den ganzen Jahren als Christbaumverkäufer?

Wenn man sich engagiert, dahintersteht und auch bereit ist, mal Misserfolge in Kauf zu nehmen, ist es eine schöne Sache. Ich habe viele abwechslungsreiche Saisons erlebt: Mal gut, mal schlecht, mal mittelmäßig. Das ist das Leben, und genau das ist das Schöne daran. Man kann es selbst gestalten. Wenn man das leben darf und kann, ist das immer schön.