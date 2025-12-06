Pfenningguad: Bei der Bäckerei Kistenpfennig gibt es 13 Lebkuchen-Sorten.

Hans Kistenpfennig lebte den Traum eines jeden Kindes: Er ist nicht nur über einer Bäckerei aufgewachsen, das Geschäft gehörte auch noch seinen Eltern. Das hieß: freier Zugang zu Brezen, Buttercroissants oder Biskuit. "Aber wie das halt so ist: Wenn man etwas immer haben kann, dann ist es nicht mehr so begehrt", sagt er schmunzelnd.

Jedoch auf Lebkuchen, sein liebstes Weihnachtsgebäck, kann der 46-Jährige nicht verzichten. Zwar gibt es in seinen 23 Filialen Keks-Klassiker wie Zimtsterne, Spritzgebäck oder Spekulatius. Doch als Hans Kistenpfennig vor rund 15 Jahren auf einem Christkindlmarkt gefüllte Lebkuchen entdeckte, war er hin und weg. Inzwischen hat der Großteil der 13 Lebkuchen in seinem Sortiment eine Füllung. Selbstverständlich gibt es noch den klassischen Elisenlebkuchen. Verkaufsschlager sind jedoch Varianten mit Pistaziencreme oder Mandelsplittern. "Bei uns gehen jährlich über 300.000 Lebkuchen über die Theke."

Was einen guten Lebkuchen ausmacht? Da muss Kistenpfennig nicht lange überlegen: "Ein hoher Nussanteil und gute Schokolade." Besonders wichtig sei die Lagerung, "die haben wir perfektioniert". Die Temperatur und Feuchtigkeit müssen stimmen. In der Produktion gibt es Saisonräume, zum Beispiel ein Zimmer nur für den Lebkuchenüberzug.

Dabei setzen sie vermehrt auf Maschinen – "selbstverständlich ohne Qualitätsverlust". Urlaub dürfen sich die Mitarbeiter im November und Dezember trotzdem nicht nehmen. Im Januar sei das dann wieder möglich. Bald darauf geht dann die nächste Hochsaison für Bäcker los: Fasching.