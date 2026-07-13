AZ-Plus
Update

29-Jähriger im Lußsee verschwunden - Polizei intensiviert Suche

Im Lußsee geht am Sonntagnachmittag ein 29-Jähriger unter. Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.
Andre Wagner
André Wagner,
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Seit Sonntagnachmittag wird ein 29-Jähriger im Lußsee vermisst. Die Polizei intensiviert am Montag die Suche. (Symbolbild)
Seit Sonntagnachmittag wird ein 29-Jähriger im Lußsee vermisst. Die Polizei intensiviert am Montag die Suche. (Symbolbild) © Helena Ott

Am Sonntagabend ist ein 29-jähriger Inder mit Wohnsitz in Ingolstadt im Lußsee im Münchner Stadtteil Langwied beim Baden in Not geraten und unter der Wasseroberfläche verschwunden.

Ein zweiter Inder mit Wohnsitz in München verständigte den Notruf und versuchte, mit anderen anwesenden Personen seinen Landsmann zu retten, was jedoch nicht gelang.

29-Jähriger im Lußsee verschwunden - Polizei intensiviert Suche

Umgehend wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. An diesem Einsatz waren unter anderem die DLRG, Wasserwacht, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. Trotz des hohen personellen Einsatzes konnte der 29-Jährige nicht gefunden werden.

Seit Montag, 12.30 Uhr, findet am Lußsee nochmal eine umfangreiche Suchaktion nach dem 29-Jährigen statt. Dabei fährt ein Boot der Polizei in Kreisen über den See und scannt den Grund ab. Auch eine Drohne kommt zum Einsatz und fliegt über den Lußsee.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.