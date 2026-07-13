Im Lußsee geht am Sonntagnachmittag ein 29-Jähriger unter. Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Seit Sonntagnachmittag wird ein 29-Jähriger im Lußsee vermisst. Die Polizei intensiviert am Montag die Suche. (Symbolbild)

Am Sonntagabend ist ein 29-jähriger Inder mit Wohnsitz in Ingolstadt im Lußsee im Münchner Stadtteil Langwied beim Baden in Not geraten und unter der Wasseroberfläche verschwunden.

Ein zweiter Inder mit Wohnsitz in München verständigte den Notruf und versuchte, mit anderen anwesenden Personen seinen Landsmann zu retten, was jedoch nicht gelang.

29-Jähriger im Lußsee verschwunden - Polizei intensiviert Suche

Umgehend wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. An diesem Einsatz waren unter anderem die DLRG, Wasserwacht, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. Trotz des hohen personellen Einsatzes konnte der 29-Jährige nicht gefunden werden.

Seit Montag, 12.30 Uhr, findet am Lußsee nochmal eine umfangreiche Suchaktion nach dem 29-Jährigen statt. Dabei fährt ein Boot der Polizei in Kreisen über den See und scannt den Grund ab. Auch eine Drohne kommt zum Einsatz und fliegt über den Lußsee.