25-Jähriger nach Unfall in München im Auto eingeklemmt

Auf einer Kreuzung in Allach-Untermenzing in München stoßen am frühen Sonntagabend zwei Autos zusammen. Ein Insasse (25) ist verletzt und in dem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute befreien das Unfallopfer.

Die Feuerwehr München im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Von-Kahr-Straße.

Bei einem schweren Unfall am frühen Sonntagabend in Allach-Untermenzing ist ein 25-Jähriger erheblich verletzt worden. Die beiden Autos waren nach Angaben der Feuerwehr kurz vor 18 Uhr im Kreuzungsbereich der Von-Kahr-Straße mit der Medererstraße aus bisher noch ungeklärten Gründen zusammengestoßen. In den Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen.

Beifahrer im Wrack eingeklemmt

Bei der Kollision wurde ein Fahrzeug seitlich getroffen und der Beifahrer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehrleute entschieden, außer dem Hilfeleistungslöschfahrzeug weitere Verstärkung zu rufen. Zudem wurde ein Notarztteam alarmiert. Während der verletzte 25-Jährige medizinisch erstversorgt wurde, so ein Sprecher der Feuerwehr, wurde parallel die technische Rettung des Unfallopfers vorbereitet.

Die Rettungskräfte am frühen Sonntagabend an der Unfallstele im Münchner Norden. © Branddirektion

Schweres Gerät für die Bergung

Mit Rettungsschere und Rettungsspreizer wurden zunächst die B-Säule und die beiden Seitentüren des Pkw entfernt bzw. aufgebogen. Als ausreichend Platz geschaffen war, wurde der Verletzte vorsichtig aus dem Wrack geborgen. Im Anschluss kam der 25-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Während der Rettung sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die drei weiteren Beteiligten konnten vor Ort bleiben. Zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Verkehrspolizei ermittelt.