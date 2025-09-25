25-jährige Frau nach Besuch in Münchner Bar vergewaltigt

Nach einem Barbesuch in München wurde eine 25-Jährige vergewaltigt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen laufen.

Eine Münchnerin ist nach einer Feier in einer Bar in der Schwanthalerstraße von einem Sexualtäter überfallen und vergewaltigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. August, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Die Frau hatte das Lokal kurz vor Mitternacht verlassen. Später erhielt ein guter Freund (40) von einem Mann, der sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgab, einen Anruf vom Handy der Frau. Die 25-Jährige sei betrunken und benötige dringend Hilfe. Der Freund konnte den Standort des Handys anpeilen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Ein Syrer wurde festgenommen

Er fuhr nach München. Im Bereich der Arnulfstraße traf er auf einen 20-Jährigen, der davonlief. Polizisten konnten den Verdächtigen, einen Syrer, wenig später festnehmen. Der Mann kam später wieder frei, weil die Sexualstraftat erst gegen 5 Uhr entdeckt wurde. Ein Zeuge fand die Frau in einem Hinterhof in der Schwanthalerstraße. Die 25-Jährige hat starke Erinnerungslücken. In der Rechtsmedizin wurde festgestellt, dass sie vergewaltigt worden war. Der 20-Jährige ist in U-Haft.