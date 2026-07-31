Auch in diesem Jahr geht es zu reizvollen Orten in zwei Münchner Stadtteilen mit dem MVV: Pia und Benny von der Abendzeitung haben viel Wissenswertes und Spannendes entdeckt.

Dieser Brunnen ist dem berühmten Dramatiker Frank Wedekind gewidmet. Das Gedicht auf der Skulptur liefert die Antwort auf eine Frage bei der MVV-Stadtrallye durch Altschwabing.

Die bietet seit 2003 überraschende Einblicke in die Geschichte und Architektur Münchens. Mittlerweile gibt es richtige Stadtrallye-Fans, die sich jedes Jahr auf die Rätsel-Spaziergänge freuen.

Die Idee des MVV war es, eine kostenlose Freizeittour zu entwickeln, die den Blick für die oft übersehenen Kleinode Münchens schärft.

Meist nutzt man die Öffentlichen im MVV für die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen, oft unter Zeitdruck. Dabei übersieht man, wie schön die Stadt ist. Antje Heckmann vom MVV-Marketing

Regina Schmidt von Stattreisen München e. V. hat die diesjährigen Rallye-Strecken wieder liebevoll ausgearbeitet und jede Menge kreative Fragen entworfen.

Die Rallye-Route durch Altschwabing

in zwei reizvolle Münchner Stadtviertel, nach Altschwabing und nach Obermenzing. In Altschwabing haben zwischen der quirligen Münchner Freiheit und den stillen Winkeln um die ehemalige Dorfkirche Sankt Sylvester die verschiedenen Epochen ihre Spuren hinterlassen. Das ehemalige Bauerndorf entwickelte sich um 1900 zum Treffpunkt der Bohème und versammelte in den 50er- und 60er-Jahren Künstler und Kleinkünstler. Das heißt: In Altschwabing gibt es viel Historisches zu entdecken.

Von Schwabing bis nach Obermenzing: Benny und Pia haben die neue Route der MVV-Stadtrallye für die Abendzeitung ausprobiert. © Daniel von Loeper

Los geht’s für die AZ-Mitarbeiter Pia und Benny an der U-Bahn-, Bus- und Tramhaltestelle "Münchner Freiheit". In der dortigen Feilitzschstraße – benannt nach dem ehemaligen bayerischen Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch – startet die Tour. Hier wird zum Beispiel nach einem berühmten Künstler gefragt, der dort sein Domizil hatte und nach einem historischen Bauwerk, das von einem Supermarkt aus zu entdecken ist.

Schöne Anblicke bei der MVV-Stadtrallye: Einen Hauch von Versailles erahnt man in Schwabing beim Suresnes Schlössl. Wer hat den Bau in Auftrag gegeben und wer führte ihn aus? © Daniel von Loeper

Des Weiteren kann man am früheren Marktplatz Schwabings ein Gedicht des Dramatikers Frank Wedekind lesen. Pia und Benny finden im Text die Antwort auf eine Rätselfrage.

Das Theater am Sozialamt ist seit 50 Jahren eine feste Größe in der Schwabinger Kleinkunstszene. Hier wird’s knifflig. Die Stadtrallye-Frage beim Theater lautet: "Wem ist die Trauerweide im Hof gewidmet?". Wer sich mit Münchner Kult auskennt, der hat Glück am Ziel der Tour durch Altschwabing. Hier wird eine Frage zum "Monaco Franze" gestellt.

Diese Trauerweide im Hof des Theaters am Sozialamt in Schwabing ist einem großen Münchner Komiker gewidmet. Wie heißt er? © Daniel von Loeper

Wer noch Lust auf mehr Entdeckungen und Rätsel hat, der kann anschließend nach Obermenzing und dort bei einem Spaziergang rätseln. Mit dem MVV geht es zum Startpunkt in an die Bushaltestelle Lochhausener Straße. So gelangt man dorthin: Am S-Bahnhof "Pasing" geht man durch den Ausgang "August-Exter-Straße" (Richtung Pasinger Fabrik) und weiter zur Haltestelle gegenüber des Ausgangs. Dann fährt man mit dem Bus 160 – Haltestelle "Pasing Bf. Nord" – Richtung "Allach" in rund elf Minuten bis "Lochhausener Straße". Alternativ kann man vom S-Bahnhof "Allach" mit dem Bus 160 Richtung "Maria-Eich-Straße" in neun Minuten zum Startpunkt der Rallye zur Haltestelle "Lochhausener Straße" fahren.

Vorschau: 25 Jahre MVV-Stadtrallye 2027 Wie vor 25 Jahren werden die Fragebögen im kommenden Jahr wieder in der Stadtinformation im Münchner Rathaus an einem einzigen Tag, am 31. Juli 2027, ausgegeben – solange der Vorrat reicht. Nur an diesem Tag können alle Teilnehmer mit der richtigen Lösung an der Verlosung toller Gewinne teilnehmen. Ab dem 1. August 2027 wird die Rallye dann wie gewohnt online gestellt. Diesen Termin sollte man schon jetzt vormerken!

Spannende Tour durch Obermenzing

Obermenzing wurde im Jahr 871 nach Christus erstmals in einer Urkunde erwähnt. Als ehemalige bajuwarische Siedlung erlangte der Ortsteil später Bedeutung als Adelssitz. 1938 nach München eingemeindet entwickelte sich Obermenzing nach dem Zweiten Weltkrieg von der ländlichen Gemeinde zu einem gehobenen Wohnviertel mit vielen Villen und Grünflächen.

Auch in Obermenzing sind die Fragen der knifflig, aber lösbar. Gefragt ist hier zum Beispiel einiges zur Gastwirtschaft "Alter Wirt", dessen Geschichte rund 600 Jahre zurückreicht. Für welchen besonderen Zweck wurde der dortige Tanzsaal noch genutzt?

Wer bei der Brücke über die Würm – dem einzigen Abfluss des Starnberger Sees – angekommen ist, entdeckt dort die Skulptur eines Brückenheiligen. Aber welche Berufsgruppen schützt dieser?

Die Kirche des Schlosses Blutenburg in Obermenzing ist eine Station bei der MVV-Stadtrallye. © Daniel von Loeper

Weiter geht es mit Fragen zur Kirche Sankt Georg. Eine Tafel verrät den Rallye-Teilnehmern, wann hier die jüngste Sanierung abgeschlossen wurde. Der Erbauer des Kirchturms war eine Berühmtheit. Seinen Namen erfahren Pia und Benny auf dem Friedhof.

Die letzte Station durch Obermenzing ist die Blutenburg. Hier steht die Skulptur eines berühmten Liebespaares, denen sogar ein Festspiel im niederbayerischen Straubing gewidmet ist. Doch wer war die unstandesgemäße Partie in dieser tragischen Geschichte?

Dieses Denkmal in Obermenzing erinnert an eine tragische, unstandesgemäße Beziehung. Wer waren die beiden Liebenden? © Daniel von Loeper

Vom Zielpunkt der spannenden MVV-Stadtrallye durch Obermenzing fährt man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause. Wer den Wiguläus-Hundt-Weg nimmt und über die Brücke in die Pippinger Straße geht, kann dort mit dem Bus 56/160 zum S-Bahnhof "Pasing" gelangen oder mit dem Bus 160 zum S-Bahnhof "Allach".

Fragebogen und Fahrschein reichen

Wer Lust auf die MVV-Stadtrallye bekommen hat, findet unter die Fragebögen. Dann muss man nur noch einen MVV-Fahrschein kaufen und kann sich ins Abenteuer stürzen.