230.000 Menschen feiern CSD in München – keine größeren Zwischenfälle

Der Christopher Street Day hat trotz Hitze wieder viele Menschen auf die Straße gelockt. Einigen machte die Hitze zu schaffen – Sorgen im Vorfeld bereitete auch eine angekündigte Gegendemo.

Die Parade ist eingebettet in ein dreitägiges Straßenfest mit Konzerten, Karaoke, politischen Gesprächsrunden und Partys.

München

Trotz großer Hitze haben Zehntausende Menschen beim Christopher Street Day (CSD) in München gefeiert. Mehr als 200 Gruppen zogen ab der Mittagszeit in der farbenfrohen Parade durch die bayerische Hauptstadt. Im Anschluss war ein Straßenfest auf der Ludwigstraße geplant, zu dem die Veranstalter mehr als 300.000 Menschen erwartet hatten. Laut Polizei und Veranstalter nahmen rund 30.000 Menschen beim Umzug teil, 200.000 schauten der Parade vom Straßenrand aus zu.

Größere Zwischenfälle wegen der Hitze habe es nicht gegeben, sagte Conrad Breyer vom CSD München. Trotz der hohen Temperaturen sei die Stimmung sehr gut und respektvoll gewesen, sagte er. "Da haben alle aufeinander geachtet." Die Veranstalter hatten wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen unter anderem Trinkwasserspender und Wassersprühstationen aufgestellt.

Dennoch hatten die Einsatzkräfte der Johanniter gut zu tun, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion gegen 16 Uhr mitteilte. "Es ist schon einiges los, handelt sich aber bislang um einfache Kreislaufprobleme." Und auch nach Ende der Parade bilanziert er: Die Johanniter hätten 32 Erste-Hilfe-Einsätze gehabt, davon vor allem Kreislaufprobleme oder Sonnenstiche. Größere Einsätze habe es aber nicht gegeben, sondern alles "im Rahmen wie bei einem Festival".

Die Drag-Künstlerin Miss Taylor ist Teil der diesjährigen CSD-Parade in München. © Felix Hörhager/dpa

Die Polizei empfahl allen Zuschauerinnen und Zuschauern, nach schattigen Plätzen zu suchen, um die Parade zu verfolgen.

Polizei-Bilanz: Friedlicher CSD – Gegen-Demo abgesagt

Die Polizei brachte nach eigenen Angaben 16 Personen, die offenbar gesundheitliche Probleme wegen der Hitze hatten, zum Rettungsdienst. "Die Aktivitäten des CSD verliefen friedlich und ohne besondere Störungen", so ein Polizeisprecher. Eine angekündigte Demonstration gegen den CSD wurde im letzten Moment offenbar abgesagt.

Münchner OB Krause ist Schirmherr

Der CSD in München fand in diesem Jahr unter dem Motto "Unsere Vielfalt. Unsere Stärke" statt. Dabei treten Schwule, Lesben, Transmenschen und andere Mitglieder der LGBTIQ+-Gemeinschaft für ihre Rechte ein. Die Parade ist eingebettet in ein dreitägiges Straßenfest mit Konzerten, Karaoke, politischen Gesprächsrunden und Partys. Schirmherr ist der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne), der selbst schwul ist.

Dominik Krause (l) nimmt zusammen mit seinem Lebensgefährten Sebastian Müller an der Parade teil. © Felix Hörhager/dpa

Die Veranstaltung soll auch ein Gegengewicht bilden gegen die zunehmende Zahl queerfeindlicher Vorfälle. Diese hatten sich in Bayern nach Angaben der Beratungsstelle "Strong!" im vergangenen Jahr von 289 auf 413 deutlich erhöht.

Mit dem CSD will die LGBTQ+-Gemeinschaft für ihre Rechte eintreten. © Felix Hörhager/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb auf der Plattform X mit Blick auf den CSD: "Bayern ist weltoffen und tolerant. Im Freistaat kann jeder leben und lieben, wie er möchte - das ist die Liberalitas Bavariae."