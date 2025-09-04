23-Jähriger in der Münchner City niedergestochen
Audio von Carbonatix
Der Rettungsdienst versorgte am Mittwochabend die Schnittwunden des 23-Jährigen. Das geschah in der Adolf-Kolping-Straße. Wo der Mann angegriffen und verletzt wurde, ist dagegen bisher nicht geklärt. Grund sind Verständigungsprobleme.
Das Opfer stammt ursprünglich aus dem Irak. Der Tatort könnte im Bereich der Sonnenstraße gewesen sein, hieß es am Donnerstag im Polizeipräsidium. Die Polizei wurde erst nach dem Rettungsdienst von dem Vorfall informiert.
Genauer Tatort bisher nicht bekannt
Nach ersten Ermittlungen der Kripo geriet der 23-Jährige mit einem bislang noch nicht identifizierten Täter in Streit. Der unbekannte Mann zog dabei offenbar ein Messer und fügte dem 23 Jahre alten Opfer nach Polizeiangaben oberflächliche Verletzungen zu.
Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Angreifer erbrachte keine weiteren Hinweise auf den unbekannten Täter, so seine Polizeisprecherin. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kommissariat K24 hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen