22-Jähriger in neuem Münchner Szene-Club krankenhausreif geprügelt

Nach dem Konzert des Berliner Rappers Sosa La M kommt es im VIP- Bereich des Clubs 333 zu einem Streit. Am Ende liegt ein Münchner mit einer Hirnblutung auf der Intensivstation eines Krankenhauses.

Der Rapper Sosa La M aus Berlin, in München ist er in der Muffathalle aufgetreten, die Aftershowparty fand im Club 333 statt.

Ein 22-Jähriger aus München ist am Sonntag im neuen "Club 333" am Maximiliansplatz schwer verletzt worden, als er auf die Aftershowparty des Berliner Rappers "Sosa La M" im Vip-Bereich der Diskothek wollte.

Der Münchner versuchte, nach Informationen der Polizei gegen 1.40 Uhr in den abgesperrten VIP-Bereich zu kommen, in dem die Gäste nach dem Rapp-Konzert in der Muffathalle feierten. Im Umfeld des abgetrennten VIP-Bereichs geriet der 22-Jährige demnach mit drei bisher nicht identifizierten Männern in Streit.

Täter schlagen und treten auf das Opfer ein

Dabei wurde der Münchner von den Tätern nach Polizeiangaben niedergeschlagen. Als der 22-Jährige am Boden lag, traten die Angreifer mit Füßen gegen den Kopf des Opfers. "Es handelte sich um mehrere massive Tritte gegen den Kopf", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 22-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Mehrere Zeugen gehen dazwischen

Umstehende Gäste griffen ein und verhinderten, dass die Täter weiter auf das am Boden liegende Opfer eintraten. Ein Mitarbeiter der Diskothek verständigte den Polizeinotruf 110. Als die ersten Streifen eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter aus dem Club bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Umgebung des Maximiliansplatzes erbrachte keine neuen Hinweise.

22-Jähriger auf der Intensivstation

Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen ins Krankenhaus. Dort wurde bei dem Münchner eine Hirnblutung diagnostiziert. Der Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Das Kommissariat 24 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der maskierte Rapper

Sosa La M (24) ist ein deutscher Rapper aus Berlin. Das M im Namen des Rappers steht für "la menace" und heißt übersetzt "die Bedrohung". Sosa La M lebte zeitweise in Frankreich. Er lud seine ersten Songs 2022 hoch und wurde 2023 vor allem über TikTok bekannt. Der Rapper tritt meistens maskiert auf, entweder mit Sturmhaube oder umgebundenem Bandana.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im "333 Club" oder im Bereich Maximiliansplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.