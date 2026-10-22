Ein 22-Jähriger soll eine junge Frau in einer Münchner Straßenbahn mehrfach gegen ihren Willen berührt haben. Als sie Hilfe sucht, reagiert der Fahrer sofort.

Die Polizei nahm den 22 Jahre alten Verdächtigen noch in der Straßenbahn fest. (Symbolbild)

Ein Tramfahrer der Linie N19 hat am Mittwoch gegen 3.30 Uhr einer 21 Jahre alten Frau in München geholfen, die in der Straßenbahn sexuell belästigt worden war. Der Zugführer ließ die 21-Jährige in seine Kabine, um sie vor einem weiteren Zugriff eines 22-Jährigen zu schützen , der ebenfalls Fahrgast war. Der Tramfahrer verständigte die Polizei.

Der 22-Jährige hatte die Frau in der Nacht zum Mittwoch zunächst angesprochen. Nach einer kurzen Unterhaltung wandte sich die 21-Jährige von ihm ab. Doch der junge Mann wurde nun übergriffig. Er berührte sie offenbar mehrmals am Oberschenkel, obwohl sie ihn klar dazu aufgefordert hatte, damit aufzuhören.

Die 21-Jährige flieht zur Fahrerkabine der Tram

Die Frau suchte daraufhin Schutz beim Tramfahrer. Der 22-Jährige hatte offenbar kein schlechtes Gewissen und blieb weiter in der Tram. Die alarmierten Polizisten nahmen den Verdächtigen auf Höhe der Agnes-Bernauer-Straße in der Straßenbahn fest. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Der Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab 0,5 Promille. Er ist laut Polizei bereits aktenkundig wegen Eigentumsdelikten. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Das Kommissariat 15 ermittelt nun gegen ihn.