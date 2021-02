2026 sollte es abgerissen werden - Arabellahochhaus bleibt länger stehen

Die Bayerische Hausbau will das Gebäude jetzt bis 2030 weiternutzen. Mieter bleiben länger.

München - Es gehört vielleicht nicht zu den beliebtesten, aber zu den bekanntesten Hochhäusern der Stadt: das Arabellahochhaus. Ursprünglich sollte es 2026 abgerissen werden.

Wie die Bayerische Hausbau am Donnerstag mitteilte, hat sie sich nun aber dazu entschieden, das Gebäude länger, bis 2030, zu nutzen. Es gebe neue Erkenntnisse über Sanierungsmethoden, so die Hausbau. Mit deren Hilfe könne man die Betonbrüstungen nun doch besser in Schuss halten.

2030 ist wirklich Schluss

Für Mieter bedeutet das ebenfalls, dass sie vier Jahre länger als ursprünglich gedacht in ihren Wohnungen bleiben dürfen. Die Hausbau betonte aber, dass 2030 dann wirklich Schluss sein werde.