200.000 Ausleihen im Monat: MyRadl zieht Bilanz – und Nutzer üben Kritik

Ein halbes Jahr nach dem Start zieht München eine erste Bilanz: Das neue MVV-Leihradsystem "MyRadl" ist mit Verzögerung im Mai gestartet. Wie gut funktioniert das Angebot?

Seit einem halben Jahr gibt es die neuen "MyRadl"-Leihräder in München und im Umland.

Mit einem halben Jahr Verspätung ist im Mai das neue Leihradsystem "MyRadl" in München und dem Umland gestartet. Eigentlich sollte es nahtlos an das bisherige MVG-Rad-Angebot anschließen, aber der Anbieter "Nextbike" hatte gegen die Vergabe geklagt – mit Erfolg. "Nextbike" hatte das bisherige Leihradsystem betrieben und betreibt nun auch das neue.

Wie lief es also seit dem 2. Mai, seit die neuen Leihräder mit und ohne elektrische Unterstützung im Stadtgebiet und darüber hinaus aufgetaucht sind? Laut dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) haben sich die monatlichen Ausleihzahlen seit Beginn verdreifacht. Der bislang stärkste Monat sei der Juli mit über 200.000 Ausleihen gewesen. Mehr als 129.000 Nutzer soll "MyRadl" bereits haben. "MyRadl übertrifft unsere Erwartungen und ist eine Erfolgsgeschichte", sagt OB Dominik Krause (Grüne) zur Halbjahresbilanz.

OB Dominik Krause (Grüne) spricht bei "MyRadl" von einer "Erfolgsgeschichte". © dpa/Sven Hoppe

80 Prozent der "MyRadl"-Räder in Betrieb

Noch sind nicht alle Räder im Einsatz und nicht alle Ausleihstandorte in Betrieb. 6700 Räder (zwei Drittel davon normale Räder, ein Drittel Pedelecs an rund 1000 Standorten sind insgesamt geplant. Aktuell sind laut MVV 80 Prozent der Räder in Betrieb.

In München kann man die Räder an 393 geteilten Abstellflächen und in 126 sogenannten Flexzonen ausleihen und zurückgeben. Bis Mitte 2027 sollen es laut Mobilitätsreferat insgesamt 675 Standorte sein.

"Schon kurz nach dem Start des neuen Bikesharing-Angebots zeichnete sich ab, dass das gemeinsam auf die Beine gestellte System beliebt ist und gut genutzt wird", so die Bilanz des Mobilitätsreferenten Georg Dunkel (parteilos).

Mobilitätsreferent Georg Dunkel (parteilos) ist zufrieden mit "MyRadl". © Imago/STL Studio Liebhart

Mit dem neuen Leihradsystem hat der MVV auch das Nutzungsgebiet erweitert. Ab dem ersten Quartal 2027 sollen 15 weitere Gebiete dazukommen, 52 Kommunen werden es insgesamt sein.

Auch "Nextbike" ist zufrieden mit dem Start bisher: "Wir freuen uns sehr über die gute Nachfrage", sagt Marco Weigert, Chef der DACH-Region der "Nextbike"-Gruppe. "Die neuen Räder sind von erstklassiger Qualität, das spiegelt sich im Feedback durch die Nutzenden, aber auch in der täglichen Arbeit unseres Servicepersonals wider", sagt Weigert.

Seit Mai sind die neuen Leihräder "MyRadl" in München in Betrieb. © Jan Krattiger

Kritik: Springende Ketten, schwaches Licht

Das sehen aber zumindest einige Nutzer anders, die in Internetforen ihrem Ärger Luft machen: Öfter liest man da von springenden Ketten, Frontlichtern die sehr schwach sind und von Sattelklemmen, die nicht richtig halten.

Damit konfrontiert sagt der MVV: "Nach Rücksprache mit dem Betreiber Nextbike kann ein Abspringen der Kette bei falscher Bedienung während des Schaltens technisch vorkommen, ist aber selten." Durch den umschließenden Kettenschutz sei diese "sehr gut geschützt". Die Sattelklemmen hätten außerdem "einen extra großen Hebel für besonders leichte Handhabung, das Frontlicht hat Standardleistung und entspricht der StVO", so der MVV.

Aktuell ist das Ausleihen der Räder über die MVV-App, die App MVGO oder die "Nextbike"-App möglich. Was die vielen Stimmen im Internet und auch der MVV zur Halbjahresbilanz bestätigen: Sehr gut kommt das Angebot bei allen an, die ein Deutschlandticket über den MVV, die MVG oder die S-Bahn München gekauft haben, oder die ein MVV-Abo haben. Dann ist nämlich die erste halbe Stunde mit einem normalen Fahrrad gratis und mit einem Pedelec reduziert.