In der Münchner Innenstadt soll es in diesem Jahr eine Silvestermeile geben. Um den Ticketverkauf machen die Veranstalter ein Geheimnis.

Als Ersatz für Böller und Feuerwerk plant die Stadt München eine Licht- und Lasershow auf der Silvestermeile. (Archivbild)

Auf der Münchner Silvestermeile werden rund 20.000 Besucher erwartet. "Aber auch mit mehr beziehungsweise weniger funktioniert die Veranstaltung gut", sagte eine Sprecherin des veranstaltenden Unternehmens.

Wie viele Tickets bislang verkauft wurden, verriet sie nicht. "Tatsächlich kommunizieren wir keine Vorverkaufszahlen", sagte sie. Aber: "Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Veranstaltung erstmals stattfindet, sehr erfreulich angelaufen. Wir gehen davon aus, dass das Interesse an der Silvesterplanung in der anstehenden Adventszeit dann noch mehr Fahrt aufnimmt."

Die Silvestermeile auf der Ludwigstraße findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr soll dort am letzten Abend des Jahres mit Livemusik und einer Licht- und Lasershow statt Feuerwerk gefeiert werden.

Die gesamte Veranstaltungsmeile soll künstlerisch beleuchtet werden. Für das Lichtkonzept insgesamt ist der Installationskünstler Matthias Singer verantwortlich, der nach Veranstalterangaben schon für die Kammerspiele, die Bayerische Staatsoper, die Hamburger Elbphilharmonie und die Staatsoper Berlin gearbeitet hat. "Die Silvestermeile macht durch Lichtinstallationen historische Gebäude zu lebendigen Bühnen", heißt es in der Ankündigung.

Ludwigstraße als Feiermeile

In München sollen Livebands und DJs von Pop und Rock bis hin zu Blasmusik auf vier Bühnen entlang der rund 800 Meter langen Feiermeile für Stimmung sorgen. Auch Essensstände sind geplant.

Das Vorhaben geht auf eine Initiative der Stadt München zurück, die aufgrund des Böllerverbots in der Innenstadt nach Alternativen in einem sicheren Rahmen suchte. In den ersten 48 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs Mitte Oktober waren die Tickets für 33 Euro zu haben, danach für 40 Euro.