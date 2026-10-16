19-Jähriger vor Münchner Spielothek ausgeraubt – Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Vor einer Spielothek in der Schwanthalerstraße eskaliert in der Nacht ein Streit: Ein 19-Jähriger wird mit einem Messer bedroht, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Vier polizeibekannte Tatverdächtige werden kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Ein 19-Jähriger wurde vor einer Spielothek in der Schwanthalerstraße überfallen. (Archivbild)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (15. Oktober 2026) stand ein 19-Jähriger im Eingangsbereich einer Spielothek an der Schwanthalerstraße. Er trug eine Umhängetasche. Eine 31-Jährige sprach ihn gegen 3.30 Uhr an, eine Frau, die er bereits kannte, wie sich herausstellte. Sie ist Münchnerin mit nigerianischen Wurzeln.

Alle Beteiligten sind bereits polizeibekannt

Plötzlich kam es zum Streit zwischen dem Mann und der Frau. Der Kreis vergrößerte sich. Drei Freunde der Frau kamen dazu, ein 33-Jähriger aus Eritrea, ein 27-Jähriger aus Sierra-Leone, der in Weilheim wohnt sowie ein 38-Jähriger aus Jemen, der in Fürstenfeldbruck lebt.

Der Streit wurde immer hitziger. Die vier Männer sowie die Frau könnten sich um Drogen gezofft haben, da laut Polizei alle Beteiligten polizeibekannt sind wegen Drogenkonsum oder Drogenhandel, aber auch wegen Körperverletzung und Diebstahl.

Erst Schläge, dann der Raub

Einer der Männer zeigte nun ein Messer vor und bedrohte den 19-Jährigen. Bald schlugen die drei Männer auf den jungen Mann ein. Am Ende klauten die Tatverdächtigen dessen Umhängetasche und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Passanten hatten die Polizei längst alarmiert. Die Beamten konnten alle Tatverdächtigen festnehmen. Die Polizei zeigte die Angreifer wegen schweren Raubs an.