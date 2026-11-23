Großalarm am Freitagabend in München: Bei einem bewaffneten Raubdelikt in einem Hausflur an der Candidstraße ist ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Mehr als 80 Polizeikräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Das ist bis jetzt bekannt.

An der Candidstraße in München kam es zu Raubüberfall mit einem Schwerverletzten.

Update 21. November, 12.00 Uhr: Nach Angaben der Polizei ist der Schwerverletzte außer Lebensgefahr. Die Tatverdächtigen seien nach wie vor auf der Flucht, die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Die beiden jungen Männer hatten nach bisherigen Erkenntnissen ein Wohnhaus aufgesucht, um sich dort mit jemandem zu treffen. Im Hausflur gerieten sie den Angaben zufolge mit zwei Unbekannten in einen kurzen Streit. Diese sollen Wertsachen von ihnen verlangt haben. Dann habe einer der Männer einen der Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und ihn an mehreren Stellen am Oberkörper verletzt.

Dessen Begleiter wurde den Angaben zufolge körperlich nicht angegriffen. Einer der Täter habe sein Telefon mitgenommen, das ihm aus der Hand gefallen war, anschließend seien beide Männer davongelaufen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber und Diensthunden nach ihnen.

Artikel vom 20. November, 22.00 Uhr:

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend (20. November) in München: Gegen 20.20 Uhr kam es in einem Hausflur an der Candidstraße zu einem bewaffneten Raubdelikt. Dabei wurde ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München auf Anfrage der AZ mitteilte, wurde der junge Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich laut Polizei um einen tunesischen Staatsangehörigen. Ein weiterer 18-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurde ebenfalls geschädigt, blieb bei dem Angriff aber unverletzt.

Über 80 Polizeikräfte und Hubschrauber im Einsatz

Der bewaffnete Raubüberfall löste einen Großeinsatz der Münchner Polizei aus. Wie der Polizeisprecher bestätigte, waren mehr als 30 Polizeistreifen mit insgesamt über 80 Einsatzkräften im Bereich der Candidstraße und des Candidplatzes im Einsatz.

Vor Ort waren rund 30 Polizeistreifen im Einsatz. © Thomas Gaulke

Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zeitweise über dem Gebiet. Dieser wurde inzwischen wieder abgezogen. Die Polizei ist jedoch weiterhin vor Ort und führt umfangreiche Ermittlungen durch. Unter anderem werden Anwohner befragt.

Polizei sucht zwei Tatverdächtige – Zeugen gesucht

Nach Angaben des Polizeisprechers sind zwei Tatverdächtige auf der Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Candidstraße oder des Candidplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei den Ermittlern zu melden.

Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. © Thomas Gaulke



