18-Jähriger aus München fährt Vaters Luxus-SUV bei Spritztour zu Schrott

Der Fahranfänger unternimmt mit vier Freunden eine Spritztour in dem rund 100.000 Euro teuren Sportwagen. Dabei verliert er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle. Die Polizei ermittelt.

Zusammen mit vier Freunden hat ein 18-Jähriger am Samstagabend in einem rund 100.000 Euro teuren Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eine Spritztour unternommen. Dabei drückt der Fahranfänger im Münchner Norden zu stark aufs Gas. Der SUV gerät außer Kontrolle und landet schließlich auf dem Dach.

Im Bereich von Leopold- und Schenkendorfstraße verlor der 18-jährige Münchner am Steuer des Sportwagens nach Polizeiangaben wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den SUV seines Vaters. Der Alfa geriet gegen den Bordstein, anschließend kollidierte der Sportwagen mit einem Baum, krachte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich anschließend. Der SUV kam nach Informationen der Polizei schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Zwei Verletzte – Sportwagen schwer beschädigt

Alle fünf Insassen konnten den Unfallwagen eigenständig verlassen. Durch den Unfall wurden zwei 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser gebracht. Alle weiteren Mitfahrer sowie der 18-Jährige selbst blieben unverletzt.

Der Alfa wurde zur Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache, werden durch die Verkehrspolizei München geführt. Gegen den 18 Jahre alten Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.