AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • 18-Jähriger aus München fährt Vaters Luxus-SUV bei Spritztour zu Schrott

18-Jähriger aus München fährt Vaters Luxus-SUV bei Spritztour zu Schrott

Der Fahranfänger unternimmt mit vier Freunden eine Spritztour in dem rund 100.000 Euro teuren Sportwagen. Dabei verliert er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle. Die Polizei ermittelt. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Mit einem solchen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (Q4) baute ein 18-Jähriger aus München einen schweren Unfall. (Symbolbild)
Mit einem solchen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (Q4) baute ein 18-Jähriger aus München einen schweren Unfall. (Symbolbild) © MikeMareen via imago-images.de

Zusammen mit vier Freunden hat ein 18-Jähriger am Samstagabend in einem rund 100.000 Euro teuren Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eine Spritztour unternommen. Dabei drückt der Fahranfänger im Münchner Norden zu stark aufs Gas. Der SUV gerät außer Kontrolle und landet schließlich auf dem Dach.

Im Bereich von Leopold- und Schenkendorfstraße verlor der 18-jährige Münchner am Steuer des Sportwagens nach Polizeiangaben wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den SUV seines Vaters. Der Alfa geriet gegen den Bordstein, anschließend kollidierte der Sportwagen mit einem Baum, krachte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich anschließend. Der SUV kam nach Informationen der Polizei schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Zwei Verletzte – Sportwagen schwer beschädigt

Alle fünf Insassen konnten den Unfallwagen eigenständig verlassen. Durch den Unfall wurden zwei 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser gebracht. Alle weiteren Mitfahrer sowie der 18-Jährige selbst blieben unverletzt.

Der Alfa wurde zur Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache, werden durch die Verkehrspolizei München geführt. Gegen den 18 Jahre alten Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.