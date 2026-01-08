170.000 Euro Strafe: München verhängt Mega-Bußgeld gegen Vermieter

Ein Vermieter in Sendling soll gegen eine unterschriebene Abwendungserklärung verstoßen haben. Dafür soll er nun ein sechsstelliges Bußgeld bezahlen. Die betroffene Immobilie sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen.

In Sachen Wohnungsmarkt fährt die Stadt München seit Längerem einen harten Kurs und verhängt, bei Verstößen, immer wieder Bußgelder in saftiger Höhe. Im November 2025 verhängte das Sozialreferat aufgrund von Verstößen gegen die Zweckentfremdungssatzung Bußgelder in Höhe von 230.000 Euro.

Bei den damals geahndeten Verstößen handelte es sich um Leerstände einer einzelnen Wohnung, eines Reihenhauses, eines Einfamilienhauses und eines Mehrfamilienhauses. Wenn eine Wohnung in München länger als drei Monate leersteht, dann gilt das als Zweckentfremdung.

Nun hat das Sozialreferat erneut ein sechsstelliges Bußgeld verhängt. Dieses Mal gegen den Eigentümer eines Miethauses in Sendling. Laut Süddeutscher Zeitung soll es sich dabei um das Gebäude mit elf Mietwohnungen in der Lindenschmitstraße 25 handeln.

Verstoß gegen die sogenannte Abwendungserklärung: Stadt verhängt Bußgeld

Wie das Sozialreferat am Mittwoch bekanntgab, wurde eine Vertragsstrafe in Höhe von 170.000 Euro ausgesprochen. Grund für das Bußgeld soll ein Verstoß gegen die sogenannte Abwendungserklärung sein, welche der Vermieter unterschrieben hatte, um damit das Vorkaufsrecht der Stadt München zu umgehen. Der Bescheid mit der Vertragsstrafe ist noch nicht rechtskräftig, der Eigentümer des denkmalgeschützten Altbaus, die Münchner Palermo Estate 01 GmbH, hat laut SZ Klage gegen das Bußgeld eingereicht.

Bei einer Kontrolle hatte das Sozialreferat festgestellt, dass mehrere verbindliche Verpflichtungen aus der Vereinbarung nicht eingehalten wurden. So fehlten unter anderem Nachweise darüber, dass Bestandsmieter über die Inhalte der Abwendungserklärung informiert wurden. Auch Angaben zu Mieterwechseln seit der Unterzeichnung lagen nicht vor. Bei Neuvermietungen wurden weder die Mietverträge vorgelegt noch der Nachweis erbracht, dass die neuen Mieterinnen und Mieter die Einkommensgrenzen des München-Modells einhalten.

Das sagt OB Reiter über das verhängte Bußgeld

Auf diese festgestellten Verstöße reagierte das Sozialreferat nun mit der verhängten Geldstrafe im sechsstelligen Bereich. "In München nutzen wir alle rechtlichen Möglichkeiten, um Mieterinnen und Mieter zu schützen. Wer als Käufer eine Abwendungserklärung unterschreibt, muss sich natürlich auch an die darin vereinbarten Vorgaben halten. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass diese Vereinbarungen auch kontrolliert und eingehalten werden. Das ist konkreter Mieterschutz, den wir als Stadt selbst gestalten können", so Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Abwendungserklärungen kommen zum Einsatz, wenn Eigentümer bei einem Immobilienverkauf das städtische Vorkaufsrecht abwenden wollen. Im Gegenzug verpflichten sie sich, ihre Immobilie im Sinne des Mieterschutzes zu vermieten – also unter anderem auf Luxusmodernisierungen zu verzichten sowie Mietpreis- und Belegungsbindungen einzuhalten. Zwar kann das städtische Vorkaufsrecht seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im November 2021 nur noch eingeschränkt angewendet werden, die Stadt München hält allerdings an dem Grundsatz fest, dass einmal geschlossene Abwendungserklärungen weiterhin gültig sind und Verstöße geahndet werden.

Mietshaus sorgt immer wieder für Schlagzeilen

Das Mietshaus in der Lindenschmittstraße 25 sorgte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. So beklagten Mieter die rüden Methoden, mit denen sie aus ihren Wohnungen gedrängt werden sollen, um dann in dem Gebäude Luxuswohnungen zu errichten. Im Innenhof sollten drei fünfstöckige Stadthäuser entstehen, für deren Errichtung mehrere alte Bäume gefällt werden müssten. Nachdem die Stadt München dafür im März 2025 zunächst eine Baugenehmigung erteilte, wurde diese im November vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vorläufig wieder ausgesetzt.