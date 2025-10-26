Ein 17-Jähriger attackierte in Riem das Auto einer 21-Jährigen mit einem Schlagstock, während sie sich darin versperrte. Die Polizei konnte die beiden Männer schnell fassen und ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.

Freitagmittag hat ein Mann in Riem die Polizei alarmiert. Denn was der Zeuge beobachten konnte, war schwer zu glauben. Eine Frau habe sich in ihr Auto geschlossen. Einer von zwei Männern schlage gerade mit einem Gegenstand auf das Fahrzeug ein, so die Schilderungen.

Gemutmaßt werden kann, dass einer der beiden Männer – ein 17-Jähriger – und die Frau (21) sich kannten. Worüber sie gestritten haben, dass man gleich auf ein Auto eindreschen muss, ist noch Ermittlungsgegenstand. Womöglich waren die beiden einst liiert.

Ausgerüstet mit Schlagstock und Pfefferspray

Die Situation am Freitag begann recht harmlos. Die 21-jährige Landshuterin ging in Begleitung von zwei Bekannten zu ihrem Auto auf einem Parkplatz. Dabei traf sie auf den 17-Jährigen und einen weiteren Mann (21). Ein Wortgefecht begann. Der 17-Jährige beleidigte nun die 21-Jährige mehrmals.

Die Frau sperrte sich in ihr Auto, um sich vor den Attacken des 17-Jährigen zu schützen. Der hatte nämlich noch dazu einen Schlagstock bei sich. Später wurde klar, dass er noch dazu Tierabwehrspray dabei hatte – nicht unbedingt Gegenstände, die man grundlos mitführt. Das alles wirkt also wie eine gezielte Attacke.

Ein Polizeihubschrauber wird angefordert

Als die Frau bereits im Auto saß, schlug er nun mit dem Stock mindestens eine Scheibe ein, mutmaßlich das Fenster auf der Fahrerseite. Die 21-Jährige wurde von den umherfliegenden Splittern leicht verletzt und blutete. Nun flüchteten der 17-Jährige sowie sein Begleiter, der 21-Jährige. Doch die Polizei ist offenbar schnell vor Ort gewesen. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die etwa 30 Beamten. So wurden die beiden Männer am Freitag aufgegriffen.

Der 17-Jährige ist wegen mehrerer Delikte polizeibekannt, darunter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Auf der Wache bespuckte er Beamte und wehrte sich massiv. Er wurde wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.