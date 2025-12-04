1,6 Promille: Betrunkener bringt SUV mitten in München zum Kippen – fünf Autos beschädigt

Ein 59-Jähriger am Steuer seines VW Tiguan verliert in Englschalking die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kippt um und bleibt auf der rechten Seite liegen. Zeugen wuchten den SUV wieder auf die Räder.

04. Dezember 2025 - 16:15 Uhr

Etwas zu flott war ein 59-Jähriger aus München am Mittwochnachmittag in seinem VW Tiguan unterwegs. Er fuhr auf der Ostpreußenstraße in Richtung Denning. Kurz vor der Einmündung zum Bernt-Notke-Weg kam er mit seinem SUV auf die entgegengesetzte Spur. Dort touchierte er einen geparkten VW und einen Opel.

Anschließend, so eine Polizeisprecherin, fuhr er frontal gegen einen weiteren, ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW. Der wurde durch die Wucht auf einen Ford geschoben, welcher wiederum auf einen hinter ihm geparkten VW geschoben wurde. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt, zwei sind Totalschäden, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen wuchten den SUV wieder auf die Räder

Der 59-Jährige verlor vollends die Kontrolle, sein VW Tiguan kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Einige Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, wuchteten den Wagen mit vereinten Kräften zurück auf die Räder. Erst jetzt konnte der Fahrer aus seinem SUV aussteigen.

Alkoholfahne verrät den Unfallfahrer

Bei der Unfallaufnahme fiel Polizisten die Alkoholfahne des Münchners auf. Ein Alkoholschnelltest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 1,6 Promille. Er wurde zur Blutentnahme gebracht.

Der Münchner war nicht nur blau, sondern auch ohne Führerschein unterwegs. Den hatte man ihm schon vor einiger Zeit wegen Verkehrsverstößen abgenommen.