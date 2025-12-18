16-Jähriger stirbt nach "Drogenparty" im Landkreis München - drei Jugendliche im Krankenhaus

Auf einer Party werden Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert. Ein 16-Jähriger bezahlt dies mit seinem Leben.

Auf einer "Drogenparty" im Landkreis München kommt ein 16-Jähriger ums Leben. (Symbolbild)

Eine Party fand am frühen Dienstagmorgen ein tragisches Ende. Wie die Polizei mitteilte, feierten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Jugendliche und Heranwachsende in einem Hotel im Landkreis München. Dabei wurden neben Alkohol auch verschiedene Drogen konsumiert.

Ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Bayern bezahlte die mit seinem Leben. Gegen 5.45 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.

16-Jähriger stirbt bei Party – drei Teenager im Krankenhaus

Zwei weitere Jugendliche, im Alter von 16 und 18 Jahren, wurden aufgrund ihrer Drogenintoxikation in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert.

Am späten Vormittag nahm die Polizei Kenntnis davon, dass ein 17-Jähriger, der ebenfalls an der Party teilnahm, in einem Münchner Krankenhaus behandelt werden musste. Inzwischen seien alle drei Teilnehmer der Feier aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die genaue Todesursache des 16-Jährigen, die Herkunft der Drogen sowie etwaige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.