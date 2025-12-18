AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • 16-Jähriger stirbt nach "Drogenparty" im Landkreis München - drei Jugendliche im Krankenhaus

16-Jähriger stirbt nach "Drogenparty" im Landkreis München - drei Jugendliche im Krankenhaus

Auf einer Party werden Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert. Ein 16-Jähriger bezahlt dies mit seinem Leben.
Ralph Hub
Ralph Hub, André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Auf einer "Drogenparty" im Landkreis München kommt ein 16-Jähriger ums Leben. (Symbolbild)
Auf einer "Drogenparty" im Landkreis München kommt ein 16-Jähriger ums Leben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Eine Party fand am frühen Dienstagmorgen ein tragisches Ende. Wie die Polizei mitteilte, feierten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Jugendliche und Heranwachsende in einem Hotel im Landkreis München. Dabei wurden neben Alkohol auch verschiedene Drogen konsumiert. 

Ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Bayern bezahlte die mit seinem Leben. Gegen 5.45 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.

16-Jähriger stirbt bei Party – drei Teenager im Krankenhaus

Zwei weitere Jugendliche, im Alter von 16 und 18 Jahren, wurden aufgrund ihrer Drogenintoxikation in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert.

Am späten Vormittag nahm die Polizei Kenntnis davon, dass ein 17-Jähriger, der ebenfalls an der Party teilnahm, in einem Münchner Krankenhaus behandelt werden musste. Inzwischen seien alle drei Teilnehmer der Feier aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die genaue Todesursache des 16-Jährigen, die Herkunft der Drogen sowie etwaige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.