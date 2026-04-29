16-Jährige plündert Opferstöcke in Münchens berühmtester Kirche

Frauenkirche, in der Salvatorkirche und der Theatinerkirche. In allen war die junge Wienerin. Doch das Mädchen hat Pech, ein Taschendiebfahnder beobachtet sie und nimmt sie fest.

Manchmal sind es die kleinen Sünden, die der liebe Gott zuerst bestraft, heißt es nicht umsonst: So wie im Fall einer Jugendlichen aus Österreich. Die 16-Jährige aus Wien war in drei der schönsten Kirchen der Stadt: in der Frauenkirche, in der Salvatorkirche und in der Theatinerkirche. Doch Augen hatte sie am Dienstagnachmittag nur für die Opferstöcke.

Holzstäbe mit Kleber an der Spitze

Das Mädchen hatte präparierte Holzstäbe dabei, die an den Spitzen mit Klebstoff präpariert waren. Damit versuchte die Österreicherin, Münzen und Geldscheine aus dem Schlitz der Opferstöcke zu fischen. Allerdings war sie dabei nicht besonders erfolgreich: In der Salvatorkirche ging sie leer aus, auch in der Theatinerkirche. Doch in der Frauenkirche hatte sie Glück. Dort gelang es ihr, Geld aus den Opferstöcken zu stehlen, insgesamt weniger als 100 Euro.

Das Auge des Gesetzes schaut zu

Ein Zivilbeamter der Taschendiebfahndung hatte die Wienerin allerdings die ganze Zeit über im Auge. Er nahm das Mädchen fest. Die 16-Jährige wurde ins benachbarte Polizeipräsidium gebracht. Die Jugendliche wurde wegen besonders schweren Diebstahls angezeigt. „Sowohl die Tatbeute als auch das Tatwerkzeug wurden sichergestellt“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Familie des Mädchens ist verständigt. Das Kommissariat 55 hat die Ermittlungen übernommen.