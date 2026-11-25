Trotz unsicherer Zeiten zieht es die Münchner zum Weihnachtsshopping in die Innenstadt. Der Handelsverband erwartet rund um Black Friday und Cyber Monday Umsätze von 150 Millionen Euro. Besonders gefragt sind Elektronik, Kleidung und Gutscheine. Doch bei vermeintlichen Schnäppchen ist Vorsicht geboten.

25. November 2026 - 18:53 Uhr

Lieber ein bisserl sparen bei den Weihnachtsgeschenken, weil die Lage allgemein gerade unsicher ist? Und man nicht so recht weiß, was die Zukunft bringt? Für die Münchnerinnen und Münchner gilt das aktuell eher nicht, meint man jedenfalls beim Handelsverband Bayern (HVB).

Denn in den letzten Wochen habe sich abgezeichnet, dass Flaneure, gerade auch junge Leute unter 30 Jahren, viel in die Innenstadt und die Läden dort strömen. Gemeinsam unterwegs sein, sich im Lichterglanz und bei festlich dekorierten Schaufenstern zu Geschenken für die Liebsten inspirieren lassen – "das macht eben schon mehr Spaß als daheim an irgendeinem Bildschirm beim Onlineshopping", so formuliert das HVB-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Puff.

Weihnachtsmärkte locken Millionen in die Innenstadt

Gerade die Münchner Christkindl- und Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Umsatzbringer, weil sie Menschen in die Stadt locken. Drei Millionen Besucher werden an den Standln bis Heiligabend erwartet, davon profitieren dann auch die Läden drumherum.

Dass einige Arbeitnehmer in München im Frühling mehr Geld auf dem Gehaltszettel hatten, habe sich auch in den Ladenkassen bemerkbar gemacht, sagt HVB-Präsident Ernst Läuger. Und gerade spürten Händler, "dass die Spritpreise ein wenig gesunken sind". Da sitze das Geld für Konsum auch gleich wieder etwas lockerer.

150 Millionen Euro Umsatz an Black Friday und Cyber Monday erwartet

Der Verband hat schon mal grob geschätzt, was Münchens Händlerinnen und Händler in ihren rund 9400 Geschäften diesen Freitag (am rabattverlockenden "Black Friday") – und am folgenden Montag, dem "Cyber Monday" (30.11.), an Umsatz einfahren könnten. Und die Zahl ist durchaus üppig.

Rund 150 Millionen Euro könnten es werden, die in den Ladenkassen klingeln, allein an diesen beiden Tagen. Man rechnet beim Verband mit einem Umsatzplus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Ein Drittel davon wird allein für Weihnachtsgeschenke ausgegeben", sagt HVB-Sprecher Bernd Ohlmann.

Da ist der Samstag dazwischen noch gar nicht mitgerechnet – und der ist üblicherweise der zweit-umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres. Noch mehr geshoppt wird nur am vierten Adventssamstag, wenn dann wirklich knapp vor Heiligabend noch fix ein Packerl zum Verschenken gefunden werden muss.

Passanten bei nasskaltem Winterwetter in der Sendlinger Straße unterwegs, Mittwochnachmittag um 17 Uhr, München, November 2025. (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de)



Vor allem Elektronikartikel (wie Handys, Tablets und Bildschirme), Kleidung und Haushaltsgeräte werden am Black Friday und Cyber Monday gefragt sein. Aber Achtung, mahnt Wolfgang Puff. Oft werde mit Rabatten von 50 oder 60 Prozent geworben. "Man sollte schon prüfen: Was kosten die Produkte wirklich? Wenn man nüchtern analysiert, stellt sich heraus, dass der echte Preisvorteil bei etwa vier bis sechs Prozent liegt. Mehr sind es nicht."

262 Euro geben die Münchner pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus

Obacht ist vor allem im Internet geboten, "wer nicht aufpasst, fällt auf einen Fake-Shop herein", sagt er. Umsichtig sein sollten Kunden auch, wenn sie bei den chinesischen Billig-Onlinehändlern wie Shein und Temu bestellen. "Bitte Finger weg bei Spielwaren und Elektroartikeln. Die Produktsicherheit entspricht oft nicht der, die in Europa erwartet werden darf."

Rechne man hoch, wie viel Geld pro Kopf heuer für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wird, komme man – nach einer Bürgerbefragung – auf 262 Euro. Nur ein Drittel der Befragten habe angegeben, weniger als 100 Euro auszugeben.

Und was wird vor allem geschenkt? "Bücher, Spielzeug, Kosmetik, Schmuck, Uhren, Sportwaren und Winterbekleidung", zählt Wolfgang Puff auf. Fast jedes dritte Geschenk sei übrigens nach wie vor ein Gutschein. "Die bleiben der Renner, weil der Beschenkte sich damit genau das aussuchen kann, was ihm wirklich gefällt."

Und noch eine gute Nachricht verkündet der Verband: Weihnachtsschokoladenpreise – letzten Winter noch wegen hoher Kakaopreise, hohen Energiekosten und Lieferschwierigkeiten in schwindelnden Höhen – sind um bis zu 30 Prozent gesunken. Ein Edelmarken-Schoko-Nikolaus ist also quasi fast schon wieder bezahlbar.

Abendöffnung: Rund 50 Geschäfte in der Altstadt haben an Black Friday (27.11.) auch nach 20 Uhr noch geöffnet - zumeist bis 22 Uhr, teilweise sogar 23 Uhr. Die Liste der Läden und die Öffnungszeiten sind zu finden unter: www.nachtschwaermer-muenchen.de