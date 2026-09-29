AZ-Plus

15-Jähriger crasht Mamas Auto – Drogentest eindeutig

Der Schüler wird frühmorgens um 4 Uhr in Pasing-Obermenzing von der Polizei erwischt. Als er mit Vollgas vor der Streife flieht, verliert er die Kontrolle über den Seat. 
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Polizei hat einen 15 Jahre alten Schüler nachts am Steuer des Autos seiner Mutter erwischt. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen 15 Jahre alten Schüler nachts am Steuer des Autos seiner Mutter erwischt. (Symbolbild) © Sven Hoppe

Der Schüler aus München hatte sich den Seat seiner Mutter geschnappt und damit in der Nacht auf Montag heimlich eine Spritztour unternommen. Frühmorgens um 4 Uhr fiel er in der Franz-Langinger-Straße einer Polizeistreife auf. Als ihn die Beamten stoppen wollten, gab der Teenager Gas. Er versuchte, seine Verfolger abzuschütteln. Auf der Flucht verlor der 15-Jährige im Bereich der Baumbachstraße die Kontrolle über den Seat. Der Wagen krachte an einer Baustelle gegen einen Zaun und dann gegen einen abgestellten Bagger.

Teenager flieht zu Fuß

Der Schüler ließ den Wagen seiner Mutter stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten nahmen ihn wenig später bei seinen Eltern fest. Laut einem Alkoholschnelltest hatte der Teenager 0 Promille im Blut. Allerdings schlug bei ihm ein Drogenschnelltest an: Er wurde positiv auf THC und Kokain getestet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw als Beweismittel sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Drogenschnelltest schlägt auf Kokain an

Der 15-Jährige ist bereits polizeibekannt. Jetzt wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt sowie wegen des Verdachts, unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug gesteuert zu haben. Seinen Führerschein kann der Münchner damit vermutlich die kommenden Jahre vergessen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Kaiser Jannick vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ein polizeibekannter 15-jähriger fährt um 04.00 unter Einfluss diverser Drogen und ohne Fahrerlaubnis Auto?

    Was stimmt mit diesem und seiner Familie nicht?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.